Huracán ‘Polo’ provocará lluvias fuertes en Jalisco este sábado; se esperean temperaturas cálidas

En Tonalá, las temperaturas estarán entre 13.3°C y 31.3°C, con un cielo predominantemente nublado en toda la zona. (Foto: Cuartoscuro)

El sábado 26 de septiembre, la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, presentará cielo nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias intensas en Jalisco, debido a la circulación del huracán ‘Polo’, con vientos de 3 km/h en la región.

¿Qué temperaturas se esperan en Jalisco este sábado?

En Guadalajara, la temperatura máxima alcanzará los 31.3°C y la mínima será de 13.3°C. Actualmente, se registran 22.1°C. Para Zapopan, el termómetro también marcará entre 13.3°C y 31.3°C durante el día, con condiciones similares.

San Pedro Tlaquepaque tendrá una máxima de 31.0°C y una mínima de 13.3°C, siendo ligeramente más baja en la máxima que sus vecinos. En Tonalá, las temperaturas estarán entre 13.3°C y 31.3°C, con un cielo predominantemente nublado en toda la zona.

¿Habrá lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

La influencia del huracán ‘Polo’, que se desplaza como categoría mayor al sur de las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en el estado.

Estas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y generar deslaves o inundaciones.

Sin embargo, en la Zona Metropolitana de Guadalajara, incluyendo sus municipios principales, se espera un cielo nublado con una probabilidad de precipitación del 0%.

El viento se mantendrá ligero, con una velocidad de 3 km/h en la mayoría de las ciudades, lo que indica un día relativamente tranquilo.

¿Cómo estará el clima en Jalisco los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 26 de septiembre: Máxima de 31°C, mínima de 13°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

Domingo 27 de septiembre: Máxima de 31°C, mínima de 13°C, cielo despejado, viento de 3 km/h.

Lunes 28 de septiembre: Máxima de 32°C, mínima de 14°C, cielo nublado, viento de 3 km/h.

Durante el fin de semana, las temperaturas en la Zona Metropolitana de Guadalajara se mantendrán estables, con máximas alrededor de los 31°C. Para el lunes, se espera un ligero ascenso, alcanzando los 32°C de máxima y una mínima de 14°C, con cielo nublado.

¿Cómo protegerse del calor y las lluvias en Jalisco?

Ante las temperaturas cálidas y el cielo nublado, se recomienda mantenerse hidratado bebiendo suficiente agua. Es importante evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, incluso con nubes, para prevenir golpes de calor o deshidratación.

Si bien la probabilidad de lluvia es baja en la ZMG, la alerta regional por el huracán ‘Polo’ sugiere precaución. Tenga a mano un paraguas si planea salir y esté atento a los comunicados de Protección Civil por posibles cambios en el clima.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima en Jalisco?

La información oficial sobre el clima en Jalisco es proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se aconseja a la ciudadanía consultar sus plataformas para actualizaciones y seguir las indicaciones de Protección Civil del estado.

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