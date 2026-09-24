Zona Metropolitana de Guadalajara tendrá un viernes 25 de septiembre con cielos nublados

El municipio de Guadalajara registrará valores actuales de 22.4°C, con rangos diarios de 13°C a 29°C. (Foto: Cuartoscurot)

El viernes 25 de septiembre, la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, tendrá un día con cielo nublado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas máximas de hasta 30.7°C y mínimas de 12.7°C, indicando una jornada cálida sin lluvias directas en la región.

¿Qué temperaturas se esperan en Jalisco este viernes?

En Guadalajara, las temperaturas variarán entre una mínima de 12.7°C y una máxima de 30.7°C. El municipio de Guadalajara registrará valores actuales de 22.4°C, con rangos diarios de 13°C a 29°C. La mañana será fresca y se calentará al mediodía.

Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá experimentarán un clima similar. Se esperan mínimas de 12.7°C y máximas de 30.7°C en estas localidades.

En el municipio de Zapopan, las temperaturas actuales son de 22.6°C, mientras que San Pedro Tlaquepaque y Tonalá reportan 22.3°C y 22.2°C respectivamente. Esto indica una jornada cálida en toda la región.

¿Lloverá este viernes en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Aunque el cielo estará nublado durante la mayor parte del día en toda la zona, no se espera probabilidad de lluvia para este viernes.

El viento soplará de manera suave, con velocidades de 4 km/h en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, y de 3 km/h en Tonalá, lo que ayudará a mantener un ambiente agradable.

La circulación del huracán ‘Polo’, de categoría 4, se localiza al sur de las costas de Guerrero y Michoacán. Este fenómeno mantendrá lluvias intensas en esos estados, pero en Jalisco solo se esperan lluvias muy fuertes en algunas zonas, no directamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

(Hernández Comi Boris Isauro)

¿Cómo estará el clima en Jalisco el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 25 de septiembre: Máxima de 30°C, mínima de 12°C, cielo nublado, viento de 4 km/h.

Sábado 26 de septiembre: Máxima de 31°C, mínima de 12°C, medio nublado, viento de 4 km/h.

Domingo 27 de septiembre: Máxima de 31°C, mínima de 14°C, cielo despejado, viento de 3 km/h.

La tendencia para el fin de semana muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas; alcanzará 31°C el sábado y domingo.

Las condiciones de cielo pasarán de nublado a parcialmente nublado y, finalmente, a despejado, lo que indica un fin de semana soleado y con temperaturas agradables.

¿Cómo prepararse para el clima cálido en Jalisco?

Ante las temperaturas cálidas, es importante mantenerse hidratado al beber suficiente agua a lo largo del día. Se sugiere usar protector solar, especialmente si se planea estar al aire libre, para evitar los efectos de la radiación solar. Evitar la exposición prolongada al sol es clave.

Se recomienda vestir ropa ligera y de colores claros para reflejar el calor. Aunque no se esperan lluvias, llevar un paraguas ligero puede ser útil por si el pronóstico cambia. Es prudente estar atento a las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Hay alertas climáticas para Jalisco este viernes?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil de Jalisco son las fuentes oficiales para consultar cualquier actualización del pronóstico.

Se aconseja a la población mantenerse informada sobre posibles cambios en las condiciones climáticas, especialmente por la influencia indirecta del huracán ‘Polo’ en otras regiones del estado.

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