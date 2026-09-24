¿Qué sabemos de la advertencia de la CIA sobre ataques de Rusia a España, Francia o Italia?

La Comisión Europea (CE) afirmó este jueves no estar “sorprendida” por informaciones sobre que drones rusos pudieran atacar el territorio de España, Francia o Italia, ya que el espacio aéreo comunitario ya ha sido violado en varias ocasiones.

“Hemos visto las informaciones y no nos sorprende en absoluto”, indicó en la rueda de prensa diaria de la CE el portavoz comunitario Thomas Regnier.

Regnier fue preguntado por una información que publica hoy el diario El Mundo sobre una alerta de la CIA a los Gobiernos de la UE sobre la posibilidad de que Rusia lanzase desde barcos drones con 600 kilómetros de autonomía.

El portavoz precisó que la Comisión Europea no está al corriente de una alerta concreta sobre esos posibles ataques, sino sobre las informaciones como tal.

“Sabemos que nuestro espacio aéreo está siendo puesto a prueba y que ha sido violado en varias ocasiones. Sabemos que se están produciendo varios ataques híbridos dirigidos contra muchos de nuestros Estados miembros”, argumentó.

Regnier indicó que para afrontar esas amenazas el Ejecutivo comunitario ha propuesto iniciativas emblemáticas como la defensa contra drones, el escudo aéreo y el escudo espacial.

“Precisamente, para aumentar la resiliencia de nuestros Estados miembros. Así que sí, somos conscientes de ello”, comentó.

En todo caso, el portavoz dejó claro que se trata de una cuestión que “compete a las autoridades nacionales”, aunque la UE cuenta con un largo historial de acciones de apoyo a sus Estados miembros en caso de necesidad.

¿Qué dice la investigación de la CIA sobre posibles ataques de Rusia en países de la OTAN?

Según la investigación de El Mundo, los servicios de inteligencia de Estados Unidos recabaron informes sobre los planes que tendría Rusia para escalar el conflicto y atacar con drones a países del mediterráneo.

La investigación destaca que Rusia ya ha señalado que los países occidentales proveen a Ucrania con armamento, datos de inteligencia y asesorías militares, por lo que esto convierte a dichas naciones en objetivos legítimos al ser partícipes en la guerra que libra Moscú en Kiev. Sin embargo, Rusia se ha limitado a tomar ciertas acciones de sabotaje para evitar que los países de la OTAN tengan una respuesta coordinada.

Además, el periódico indicó que la CIA ya alertó a los gobiernos de España, Francia e Italia sobre estos posibles ataques de Moscú.

Sobre qué tipo de ataques podrían realizar estos drones rusos, la investigación señala que podrían llevarse a cabo ataques controlados con carga explosiva para casar el cierre de un aeropuerto, provocar un incendio o sobrevolar una instalación militar, con el fin de demostrar que Moscú está preparada para alcanzar la defensa europea.

La intensificación de estas acciones de sabotaje por parte de Rusia podrían tener el objetivo de reducir el apoyo de los países a Ucrania, provocar divisiones entre los países de la OTAN y causar alarma entre la población de países europeos aliados, indica El Mundo.