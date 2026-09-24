CDMX y Edomex tendrán cielo nublado y temperaturas frescas este viernes 25 de septiembre

En la Ciudad de México, el termómetro registrará una temperatura mínima de 11.3°C y una máxima de 25.3°C. (Foto: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este viernes 25 de septiembre, el Valle de México experimentará un día con cielo nublado y temperaturas frescas.

Se esperan condiciones estables en la Ciudad de México y el Estado de México, con un ambiente templado durante la tarde.

¿Qué temperatura hará en CDMX y Edomex este viernes?

En la Ciudad de México, el termómetro registrará una temperatura mínima de 11.3°C y una máxima de 25.3°C. Los vientos soplarán a 8 km/h, con un cielo predominantemente nublado a lo largo de la jornada.

Para Toluca, se anticipa un ambiente más fresco, con una mínima de 7.0°C y una máxima de 21.3°C. Esta diferencia hace que la capital mexiquense sea la zona más fría de la región. El viento será ligero, de 3 km/h.

¿Habrá lluvias en el Valle de México este viernes?

En Naucalpan, las temperaturas variarán desde los 11.0°C como mínima hasta los 24.7°C de máxima. En Naucalpan de Juárez, se esperan condiciones de cielo nublado y vientos de 9 km/h.

Por su parte, Ecatepec tendrá un rango térmico de 10.7°C a 26.3°C, siendo la ciudad con la máxima más alta. En Ecatepec de Morelos, el cielo también estará nublado, con vientos de 9 km/h.

(Hernández Comi Boris Isauro)

¿Cómo estará el clima en la zona el fin de semana?

El pronóstico general para el Valle de México indica que no hay probabilidad de lluvias para este viernes.

El cielo se mantendrá nublado en todas las zonas, desde la capital hasta los municipios del Estado de México, sin cambios importantes durante el día.

Las condiciones atmosféricas en la región se mantendrán estables, sin alertas por eventos extremos locales.

El ambiente será fresco durante la mañana y templado por la tarde, lo que permite realizar actividades al aire libre con precaución.

¿Qué precauciones tomar ante el cielo nublado?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en el Valle de México es el siguiente:

Viernes 25 de septiembre: Máxima de 25°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 10 km/h.

Sábado 26 de septiembre: Máxima de 25°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 8 km/h.

Domingo 27 de septiembre: Máxima de 26°C, mínima de 12°C, medio nublado, viento de 7 km/h.

Para el fin de semana, se espera que las temperaturas máximas se mantengan alrededor de los 25°C y 26°C, con mínimas entre 11°C y 12°C. El cielo seguirá nublado el sábado, pasando a medio nublado el domingo, con vientos ligeros.

¿Hay alertas climáticas en el Valle de México?

Aunque el sol no sea visible, los rayos ultravioleta pueden penetrar las nubes. Se aconseja usar protector solar y gafas de sol, especialmente si se planea pasar tiempo al aire libre. Mantenerse hidratado es fundamental, bebiendo agua constantemente.

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