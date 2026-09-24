‘No regreso a México’: Aleks Syntek acusa a Pati Chapoy de destruir a su familia; pide cárcel para sus detractores

Aleks Syntek arremetió contra Pati Chapoy y aseguró que la periodista y sus colegas han afectado a su familia con información que calificó como falsa. (Fotos: Cuartoscuro.com).

Todos los días el cantante Aleks Syntek le pone más “bombi budibombom” a la polémica: esta vez afirmó que se ausentaría de México y acusó a la conductora Pati Chapoy de destruir a su familia.

Después del regaño a sus fans en el concierto del Grito de Independencia, de hacer una extraña transmisión en vivo donde se comparó con Miguel Hidalgo e hizo un comentario que molestó a la periodista Paola Rojas —del cual luego se disculpó—, así como de aparecer sin peluquín y prometer subastarlo, el músico no dio paz a sus redes.

Esta mañana, en una publicación de Instagram que ya fue eliminada, el intérprete de ‘Duele el amor’ escribió: “Amigos, lo único que pido es que los periodistas de espectáculos NO especulen, que den sus noticias cuando comprueben su veracidad. Pati Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes. No regreso a México hasta q prometan no dar notas falsas”.

Cabe recordar que Aleks Syntek tiene programados varios conciertos en las próximas semanas: Querétaro (26 de septiembre), Uruapan (3 octubre), León (9 de octubre) y San Luis Potosí (10 de octubre)

Además, el intérprete de la intro de Familia P.Luche agregó: “Y si gustan me someto a un detector de mentiras. Si salgo inocente quiero que me ayuden a meter a la cárcel a los que convencieron a los jóvenes de México que soy un peligro para este país llamado Mentirolandia”.

La situación de Aleks Syntek ha preocupado incluso a Yordi Rosado, quien hizo un video al lado de Ricardo O’Farrill para comentar si se trataba de un brote sicótico.

El cantante Aleks Syntek aseguró que no regresará a México hasta que los periodistas de espectáculos dejen de difundir información que considera falsa. (Fotos: Capturas de pantalla).

¿Por qué Aleks Syntek está molesto con Pati Chapoy?

Aunque el músico no precisó la situación de la que acusaba a Pati Chapoy, su programa de espectáculos Ventaneando ha dado cobertura a varios aspectos de su vida personal y profesional: desde las acusaciones de acoso a un menor a las recientes declaraciones de Amandititita sobre sus críticas al reguetón.

En días pasados, los conductores han criticado su comportamiento durante el concierto del Grito, consideraron estuvo fuera de lugar; además cuestionaron que se metiera con otras personas como la periodista Paola Rojas y Zague, su exesposo.

El programa ha abordado temas de su vida familiar: en noviembre de 2025, Ventaneando reportó que Aleks Syntek estaba atravesando una separación de su esposa, Karen Coronado, tras acusaciones de supuestas infidelidades.

Asimismo, se mencionó un distanciamiento de sus hijos, Natalia y Matías y se difundió que el artista habría ingresado a una clínica para tratar temas de adicciones.

Aleks Syntek tiene programados conciertos en Querétaro, Uruapan, León y San Luis Potosí durante las próximas semanas. (Foto: Cuartoscuro).

En esa ocasión, mostraron audios filtrados del músico, donde aseguraba que todo estaba relacionado con una “campaña negra”, además señaló de extorsión sus colegas, específicamente el productor Javier Calderón y la cantante Valeria Cox, integrantes del grupo Monalisa.

En el audio, el cantante también afirmó ser víctima de abuso sexual infantil y padecer Asperger. Los conductores del programa cuestionaron la veracidad de dicho padecimiento.

En julio de este año, en un encuentro con la prensa, Aleks Syntek aseveró que todo estaba bien en su familia.