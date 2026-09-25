Detención de alcalde de Juchitán no está relacionada con ataque a Elvis Guerra: Sheinbaum

Elvis Guerra denunció que decenas de comerciantes son extorsionados en Juchitán y que, si se niegan a pagar, son atacados.

El alcalde de Juchitán, Miguel ‘N’, no fue detenido por la agresión contra Elvis Guerra, la diseñadora del vestido que Claudia Sheinbaum utilizó en el ‘Grito’ del 15 de septiembre, aclaró la presidenta este viernes.

En conferencia desde Villahermosa, Tabasco, la mandataria explicó que la aprehensión del presunto integrante del ‘Los Cromos’, una célula del CJNG se dio por “una investigación previa”.

“Hubo denuncias de presuntos vínculos con el crimen organizado, e independientemente del partido al que pertenezca, si hay pruebas sufucientes, se trabaja para que (los delitos) no sigan ocurriendo, y si es una denuncia penal con sustento, se hace la detención”, señaló Sheinbaum sobre el alcalde de Morena.

Sobre su reunión con Elvis Guerra, diseñadora que trabaja en Juchitán, Sheinbaum dijo que les explicó cómo fue al ataque a su casa

“La detención del alcalde de Juchitán se da en el mismo momento o unos días después de la denuncia de Elvis, pero no está directamente relacionada”, puntualizó.

‘Si no pagas, te tirotean’: Elvis Guerra denuncia extorsiones en Juchitán

La diseñadora muxe tiene un taller llamado Creaciones Biulú en donde emplea solo a artesanas de Juchitán. La artista denunció que días previos al ataque recibió llamadas y mensajes para exigirle el pago de 200 mil pesos.

Tras negarse a la extorsión, dos sujetos balearon la casa de Elvis Guerra el pasado 18 de septiembre. “Cuando te niegas a pagar el cobro de piso, te tirotean”, dijo en entrevista con Azucena Uresti.

Los extorsionadores le enviaron un mensaje en el que, según su relato, le dijeron que el ataque había sido su “regalo de cumpleaños” y reiteraron que tenía que pagar.

La artista sostuvo que su caso no es aislado y explicó que quienes se niegan a pagar el ‘cobro de piso’ se van de Juchitán después de que son atacados. Elvis Guerra aseguró que existen cientos de víctimas y que algunos negocios han cerrado ante las amenazas, aunque afirmó que ella no abandonará la ciudad.

La Fiscalía de Oaxaca informó que la extorsión es la primera línea de investigación por el ataque. Las autoridades identificaron a un hombre y una mujer que viajaban en motocicleta como presuntos responsables de disparar contra la vivienda y recuperaron tres elementos balísticos en el lugar.