Clima en Nuevo León: Prevé temperaturas de hasta 36°C para este sábado 26 de septiembre

Así estará el clima en Nuevo León el sábado 26 de septiembre.

El clima en la Zona Metropolitana de Monterrey para este sábado 26 de septiembre presentará condiciones cálidas. Se esperan temperaturas elevadas en ciudades como Apodaca, que alcanzará una máxima de hasta 36.7°C. Los habitantes deben prepararse para un día soleado.

Vista panorámica de la ciudad de Monterrey. Fuente: Cuartoscuro

¿Qué temperatura hará en Nuevo León este sábado?

En Monterrey, la capital del estado, la temperatura mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 33°C. Actualmente, la ciudad registra 26.8°C. Se anticipan condiciones de medio nublado durante todo el día en la zona.

San Pedro Garza García tendrá una mínima de 17.7°C y una máxima de 31°C. Guadalupe, por su parte, espera una mínima de 19.7°C y una máxima de 34.3°C. Apodaca será la ciudad con el clima más cálido, con una mínima de 21°C y una máxima de 36.7°C. Se observan diferencias notables entre los municipios.

¿Se esperan lluvias en la Zona Metropolitana de Monterrey?

Para este sábado, la probabilidad de lluvia en la Zona Metropolitana de Monterrey es muy baja. Los municipios de Monterrey y San Pedro Garza García esperan un cielo medio nublado. Guadalupe y Apodaca presentarán un cielo nublado durante gran parte del día.

El viento en la Zona Metropolitana de Monterrey se mantendrá ligero. En Monterrey, San Pedro y Guadalupe, la velocidad del viento será de aproximadamente 9 km/h. Apodaca registrará vientos ligeramente más fuertes, llegando a los 12 km/h. Las condiciones atmosféricas generales serán estables.

¿Cómo estará el clima en Nuevo León los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Monterrey es el siguiente:

Sábado 26 de septiembre: Máxima de 33°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 10 km/h.

Domingo 27 de septiembre: Máxima de 33°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

Lunes 28 de septiembre: Máxima de 33°C, Mínima de 19°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana indica que las temperaturas se mantendrán elevadas, con máximas de 33°C y mínimas de 19°C. Las condiciones de cielo medio nublado dominarán, con vientos suaves. No se esperan grandes cambios en el clima.

¿Cómo prepararse para el calor en Nuevo León?

Ante las temperaturas cálidas, se recomienda a los habitantes de Nuevo León mantenerse bien hidratados, bebiendo suficiente agua. Es importante evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor.

Usar ropa ligera, de colores claros y manga larga, junto con gorras o sombreros, es fundamental para protegerse del sol. Se aconseja aplicar protector solar y, si es posible, limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor.

Fuente: CONAGUA.

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