México por el Clima regresa con una agenda que une clima y naturaleza

México por el Clima prepara la segunda edición de su Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza 2026, que se llevará a cabo del 5 al 9 de octubre con una agenda que, por primera vez, integrará de manera conjunta los desafíos relacionados con el clima y la conservación de la naturaleza.

El anuncio se realizó desde la Embajada de Singapur en México, país que participará como invitado de honor en esta edición. La sede principal será el Papalote Museo del Niño, en el Bosque de Chapultepec, Ciudad de México, donde se concentrarán las actividades del 6, 7 y 8 de octubre. Durante el resto de la semana, distintas actividades se desarrollarán en sedes alternas como el Parque Ecológico de Xochimilco, Utopía Ceylán, en la alcaldía Azcapotzalco, y Utopía Parián, en el Estado de México.

La Semana contará con la participación del gobierno de la Ciudad de México, la Coordinación de las Naciones Unidas en México y la Unión Europea como aliados estratégicos, además del Estado de México como entidad invitada, con el objetivo de ampliar la colaboración en materia ambiental desde una perspectiva metropolitana.

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La participación de Singapur busca abrir espacios de intercambio sobre sostenibilidad urbana, financiamiento verde, resiliencia y soluciones basadas en la naturaleza, mientras que la presencia de organismos internacionales pretende conectar las iniciativas desarrolladas en México con agendas globales de clima y naturaleza.

Durante cinco días, la programación abordará temas como transición energética, biodiversidad, agua, ciudades sostenibles, movilidad, alimentación, turismo regenerativo, innovación, financiamiento, justicia climática y educación. También habrá espacios dedicados a juventudes, pueblos originarios, arte y cultura.

Las actividades estarán articuladas alrededor de tres ejes: Despertar Planetario, Innovación Catalítica y Ecosistemas Resilientes, desde los cuales México por el Clima plantea cinco líneas de acción: conectar sectores, acelerar soluciones, territorializar la acción, movilizar recursos y visibilizar iniciativas con impacto ambiental, social y económico.

La agenda reunirá a especialistas, representantes de comunidades, líderes empresariales, académicos, conservacionistas y figuras del ámbito cultural. Entre los participantes anunciados se encuentran Cristina Mittermeier, cofundadora de SeaLegacy; Michel Rojkind, fundador y principal de Rojkind Arquitectos; Michael Langer, cofundador y managing partner de T.Rx Capital; Lorena Ramírez, corredora rarámuri; Jeremy Lent, fundador de Deep Transformation Network; y Mindahi Bastida, fundador de The Earth Elders.

El alcance de la iniciativa también se extenderá fuera de las sedes principales. Durante octubre se realizarán más de 50 eventos paralelos en distintos puntos del país, organizados por empresas, instituciones, comunidades y organizaciones vinculadas con la acción climática y ambiental.

A esta agenda se suman los proyectos desarrollados durante todo el año por los Grupos de Trabajo de México por el Clima, que funcionan como espacios de colaboración para impulsar proyectos, inversión, innovación y propuestas de política pública.

La primera edición de México por el Clima reunió a más de 4,000 asistentes, 300 ponentes y 150 sesiones. Para 2026, la plataforma busca ampliar esa comunidad y fortalecer la conexión entre actores públicos, privados y sociales.

“Esta Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza es de todas y todos”, afirmó Erica Valencia, directora general de México por el Clima, quien invitó a participar en las actividades, organizar iniciativas, presentar soluciones o sumarse como voluntarios.