Mes del Testamento: Afore XXI Banorte llama a trabajadores a revisar su patrimonio heredable

El trámite es gratuito y puede realizarse en cualquiera de las Oficinas de Atención Personalizada de la Administradora.

Cada septiembre, el Mes del Testamento invita a las familias mexicanas a poner en orden su patrimonio. En este contexto, Afore XXI Banorte hizo un llamado a las y los trabajadores, particularmente a quienes realizan Ahorro Voluntario, para que revisen y actualicen a sus beneficiarios de la Cuenta Individual.

Una Cuenta Individual tiene dos tipos de beneficiarios: legales y designados. Los primeros son aquellos establecidos por las leyes del Seguro Social y del ISSSTE. Entre ellos se encuentran el cónyuge, las hijas e hijos menores de edad, con discapacidad o mayores de edad que continúen estudiando, hasta los 25 años, así como familiares ascendientes que dependan económicamente de la o el titular.

Estos beneficiarios tienen derecho a recibir una pensión y a disponer de los recursos de la Cuenta Individual, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Por otra parte, están los beneficiarios del Ahorro Voluntario, quienes pueden ser designados o actualizados libremente en cualquier momento de la vida laboral.

“Es fundamental que cada trabajador vea su Ahorro para el Retiro como un patrimonio heredable. Por ello, invitamos a las familias a conversar sobre este tema y a mantener sus datos al día. Reconocer el valor de su Afore, y particularmente el de su Ahorro Voluntario, es el primer paso para proteger su legado. De ahí la importancia de revisar su cuenta y actualizar a sus beneficiarios”, afirmó David Razú Aznar, Director General de XXI Banorte.

La Afore destaca que cada trabajador puede definir libremente el porcentaje del Ahorro Voluntario que le corresponde a cada beneficiario, por lo que antes de iniciar el trámite conviene tener claridad sobre a quién se desea proteger y en qué proporción.

Mantener esta información actualizada facilita, además, el proceso que deberán realizar los beneficiarios para solicitar los recursos en caso de fallecimiento del titular de la cuenta.

En este sentido, XXI Banorte invita a las y los trabajadores a aprovechar el Mes del Testamento para solicitar una cita en la página www.xxi-banorte.com o vía WhatsApp al 5520001994, de manera que puedan recibir asesoramiento personalizado, revisar cómo está creciendo su Ahorro para el Retiro y designar a los beneficiarios de su Ahorro Voluntario.

El trámite es gratuito y puede realizarse en cualquiera de las Oficinas de Atención Personalizada de la Administradora.

De tal manera, dedicar unos minutos a revisar la cuenta Afore y a actualizar a sus beneficiarios es una acción sencilla que ofrece seguridad y tranquilidad a largo plazo, tanto para el titular de la cuenta como para sus herederos.

Con este llamado, Afore XXI Banorte refrenda su compromiso de acompañar a las y los trabajadores en cada etapa de la construcción de su patrimonio, promoviendo hábitos que fortalezcan su seguridad financiera y la de sus familiares.