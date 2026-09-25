‘Solazo’ en la Península de Yucatán: Espera calor intenso de 39 grados para este sábado 26 de septiembre

Así estará el clima en la Península de Yucatán el sábado 26 de septiembre.

El clima en la Península de Yucatán para este sábado 26 de septiembre estará marcado por altas temperaturas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera un ambiente caluroso con cielos principalmente despejados en la región, y afectará a ciudades como Mérida, Cancún y Tulum.

Playas del Caribe Mexicano bajo un cielo despejado.

¿Qué temperaturas se esperan este sábado en Yucatán?

La ciudad de Mérida en Yucatán experimentará las temperaturas más altas de la Península, con una máxima de 39.0°C y una mínima de 20.3°C. En sus municipios, las temperaturas oscilarán entre los 20°C y 40°C. Se pronostica un cielo medio nublado y vientos de 9 km/h.

Las ciudades del Caribe Mexicano como Cancún, Tulum, Playa del Carmen y Chetumal, tendrán un día menos caluroso. En Cancún y Chetumal, la máxima será de 31.3°C y la mínima de 24.7°C. Tulum registrará entre 23.0°C y 32.3°C, mientras que Playa del Carmen variará de 23.3°C a 32.7°C. Ambas zonas tendrán cielo despejado a poco nuboso, con vientos entre 8 y 11 km/h.

¿Habrá lluvias este sábado en la Península de Yucatán?

Aunque el huracán Polo provocará lluvias intensas en el occidente de México, la Península de Yucatán tendrá un sábado con baja probabilidad de lluvia. El cielo estará mayormente despejado o poco nuboso en la mayoría de las localidades, lo que ayudará a mantener las altas temperaturas.

El viento en la región se mantendrá ligero, con velocidades de 8 a 11 km/h, lo que ayudará a sentir el calor con mayor intensidad. La probabilidad de precipitación es casi nula en las ciudades principales, lo que asegura un día soleado, ideal para actividades al aire libre.

¿Cómo estará el clima en Yucatán los próximos tres días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Sábado 26 de septiembre: Máxima de 39°C, Mínima de 19°C, Despejado, viento de 8 km/h.

Domingo 27 de septiembre: Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 9 km/h.

Lunes 28 de septiembre: Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Medio nublado, viento de 10 km/h.

La tendencia para el inicio de la próxima semana indica que las altas temperaturas persistirán en la Península de Yucatán. Se esperan máximas de hasta 39°C y mínimas que no bajarán de los 21°C, con cielos variando entre despejado y medio nublado. El ambiente caluroso dominará la región.

¿Cómo protegerse del calor de 39°C en Yucatán?

Ante el calor que dominará, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada, beber abundantes líquidos. Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas es clave para prevenir golpes de calor y deshidratación, especialmente en niños y adultos mayores.

Para sobrellevar el día, se sugiere usar ropa ligera de colores claros y sombrero o gorra. La aplicación de protector solar es fundamental al realizar actividades al aire libre. Prepararse con estas medidas ayuda a disfrutar del clima sin riesgos para la salud.

Fuente: CONAGUA.

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