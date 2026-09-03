7 caras del Caribe Mexicano

Asi está el clima caluroso para la Península de Yucatán este viernes 14 de agosto.

Bucear entre arrecifes, recorrer cenotes, navegar por una laguna, probar la cocina local o internarse en territorio maya son algunas de las experiencias que permiten descubrir las distintas caras de Quintana Roo.

El Caribe Mexicano puede recorrerse de muchas maneras. Más allá de pasar el día frente al mar, los destinos de Quintana Roo permiten construir un viaje alrededor de la naturaleza, la gastronomía, la cultura, la aventura o, simplemente, el descanso.

Desde las profundidades de Cozumel hasta las aguas tranquilas de Bacalar, estas son siete experiencias para descubrir la región desde perspectivas diferentes.

1. Sumergirse en Cozumel

Cozumel es uno de los principales destinos de buceo de la región. La isla forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano y sus aguas permiten explorar formaciones coralinas y observar diferentes especies marinas.

Palancar es uno de sus sitios más conocidos, pero la oferta incluye numerosos puntos para distintos niveles de experiencia. Quienes no practican buceo también pueden acercarse al paisaje submarino mediante recorridos de snorkel. Fuera del agua, la isla puede recorrerse para conocer San Miguel, Punta Sur y las playas de su costa oriental.

2. Entrar al mundo de los cenotes

A pocos kilómetros de la costa, el paisaje cambia. La Ruta de los Cenotes, que parte de Puerto Morelos hacia el interior de la península, reúne más de una decena de estas formaciones naturales.

Hay cenotes abiertos, semiabiertos y subterráneos, y las actividades van desde nadar y practicar snorkel hasta bucear, explorar cavernas o lanzarse en tirolesa. Puerto Morelos permite además combinar esta experiencia con el arrecife localizado frente a sus costas.

3. Navegar por Bacalar

En el sur de Quintana Roo, el protagonismo pasa del mar a una laguna. Bacalar es conocido por las diferentes tonalidades de azul que pueden apreciarse en sus aguas, resultado de las variaciones de profundidad y del fondo.

Una de las mejores maneras de recorrerla es en kayak, velero o embarcaciones de pequeño tamaño. El viaje puede complementarse con una visita al Fuerte de San Felipe, construido durante el siglo XVIII, y con recorridos por los cenotes y canales naturales de los alrededores.

4. Probar el Caribe

La cocina ofrece otra ruta. Los pescados y mariscos tienen un papel central en destinos costeros e insulares, pero la gastronomía regional también incorpora ingredientes, preparaciones y técnicas vinculadas con la cultura maya.

Holbox tiene una oferta que va de pequeños establecimientos a restaurantes de hoteles boutique; Puerto Morelos conserva restaurantes ligados a su origen como comunidad pesquera, mientras que Riviera Maya y Maya Ka’an permiten acercarse a preparaciones de tradición maya.

5. Buscar el Caribe más tranquilo

No todas las vacaciones requieren llenar la agenda. Mahahual, Bacalar, Puerto Morelos y Holbox ofrecen alternativas para quienes prefieren reducir el ritmo.

En Holbox, por ejemplo, los desplazamientos se realizan principalmente en bicicleta y carritos de golf, mientras que Mahahual conserva un malecón frente al mar que puede recorrerse a pie. En Puerto Morelos, el antiguo pueblo pesquero mantiene una escala considerablemente menor que los grandes centros turísticos de la región.

6. Acercarse al mundo maya

La historia de Quintana Roo también se encuentra lejos de la costa. El sur concentra sitios arqueológicos como Kohunlich, conocido por sus mascarones de estuco; Dzibanché, Chacchoben y Oxtankah.

A ellos se suma Maya Ka’an, una región donde las experiencias comunitarias permiten acercarse a la gastronomía, las tradiciones y el entorno natural de comunidades mayas, ampliando el viaje más allá de los circuitos de playa.

7. Encontrarse con la naturaleza

Manglares, selva, arrecifes y fauna marina completan otra cara del Caribe. En Holbox, una de las experiencias de temporada es la observación del tiburón ballena, además de recorridos relacionados con la bioluminiscencia.

En otros puntos de la región es posible practicar snorkel, recorrer manglares, observar aves o visitar áreas naturales protegidas. Akumal, por ejemplo, es conocido por la presencia de tortugas marinas, mientras Cozumel combina ecosistemas terrestres y marinos que pueden conocerse en diferentes recorridos.