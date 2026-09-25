¿Los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato sí eran huachicol? Harfuch explica

Harfuch dijo desconocer si el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez, o el secretario de seguridad estatal, Juan Mauro González, están bajo investigación. (Quadratín)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, explicó que los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato sí están relacionados con huachicol y por eso lo atrajo la Fiscalía General de la República (FGR).

“Por eso lo atrajo la Femdo y la unidad que lo tiene que investigar. Esta fue una acción de la delegación de la Fiscalía en Guanajuato y lo dan a conocer con la Fiscalía estatal; es cuando la FGR encuentra ciertas observaciones, decide atraerlo y ya van a tener los resultados finales”, dijo durante la conferencia ‘mañanera’ de este viernes 25 de septiembre.

Además, García Harfuch confirmó la destitución del delegado de la Fiscalía en Guanajuato, Juan Francisco Vera, tras presuntas irregularidades en el operativo.

“Fue destituido porque la fiscal general de la república, más bien, y el equipo de la fiscal general de la república, encontraron ciertas anomalías en este operativo, que fue dos semanas antes, y se informó dos semanas después sin haber verificado todo absolutamente”, agregó.

FGR trabaja en investigación sobre el decomiso de 59 millones de litros de combustible

El secretario de Seguridad añadió que la FGR trabaja en una investigación para verificar, desde el primer aseguramiento, toda la documentación que ya entregaron las empresas, para corroborar si hay alguna anomalía o no en el aseguramiento de combustible en Guanajuato.

Harfuch dijo desconocer si el fiscal general del estado, Gerardo Vázquez, o el secretario de seguridad estatal, Juan Mauro González, están bajo investigación por este hecho: “Preguntaría en FGR, pero hasta donde sé, no”.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que, según lo que ha informado la FGR, todo el operativo vino de la delegación de la Fiscalía en Guanajuato.

La mandataria aclaró que no intervino la FEMDO ni ninguna otra fiscalía central, sino particularmente la delegación de Guanajuato

“La investigación, de acuerdo con ese delegado, tuvo que ver con entradas y salidas, y seguimiento de algunas pipas que entraban a este lugar que no necesariamente tenían toda la documentación. Ahí intervino también la policía estatal del estado de Guanajuato, incluso quien da el primer comunicado es el secretario de Seguridad estatal de Guanajuato”, recordó la mandataria.

Así se enteró la presidenta del decomiso de combustible en Guanajuato

De acuerdo con la presidenta, “la FGR ese mismo día que estábamos en Guanajuato, nos informa de esto, y nos dice que va a continuar con la investigación y que probablemente habrá detenciones posteriores”.

“Qué hace la fiscal general: ante el comunicado de los dueños de este lugar, a través de la FEMDO, es que comienza a hacerse toda la investigación, que todavía no termina”, apuntó la presidenta.

*Con información de Quadratín