Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 25 de septiembre: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este 25 de septiembre. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la mañanera de este viernes 25 de septiembre desde Tabasco.

En esta conferencia matutina, funcionarios del gabinete de seguridad podrían brindar detalles respecto al decomiso de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato ante las versiones de que no sería huachicol fiscal.

Además, podrían informar respecto a las recientes detenciones en Juchitán, Oaxaca, donde el alcalde y el jefe de la policía municipal son señalados de trabajar con ‘Los Cromos’.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera a través de El Financiero.

¿Qué sucedió en la mañanera de Claudia Sheinbaum el 24 de septiembre?

En la conferencia de prensa anterior, el gobierno de Sheinbaum anunció la inversión de 400 millones de dólares por Grupo Lego para una ampliación de sus instalaciones en Nuevo León.

José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó en qué consiste la iniciativa Ley de Economía Digital para impulsar los pagos desde los celulares.

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que con la propuesta busque prohibir el uso de efectivo, sino facilitar los pagos incluso para comerciantes y empresas pequeñas.

Recordaron a la población que no será necesario implementar dispositivos para realizar cobros, pueden recurrir a CoDi y SPEI que no cobra comisión como otras opciones.