Adiós al ‘cash’: Ley de Economía Digital propone propone reducir las cuotas por pago con tarjetas

Banxico acepta y propone reducir “cuotas” por pago con tarjetas para facilitar la operación de la nueva ley de digitalización(Foto: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO)

En una reunión con legisladores de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para analizar la iniciativa presidencial, Othón Moreno, director general del Sistema de Pagos e Infraestructura de Mercado del Banxico, afirmó que la nueva ley “se acompañará con otras iniciativas que plantean la reducción de las cuotas de intercambio en pagos con tarjetas”.

¿Qué propone la Ley de Economía Digital en México?

El tema “está en consulta pública y concluye este jueves. Es una propuesta en conjunto con el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tiene precisamente esos objetivos, la reducción de cuotas de intercambio y la interoperatividad en los medios de pago con tarjeta”, precisó.

“Esto acompaña las estrategias del Banco de México para la promoción de los sistemas de pagos en tiempo real, en particular el spei con sus distintas aristas”, explicó. Dijo también que la Ley de Economía Digital es un proyecto que se ha trabajado con la Agencia de Transformación Digital, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para impulsar la adopción de los pagos digitales.

Manifestó que dentro de las atribuciones que le corresponden al Banco de México, se busca que la apertura de cuentas sea lo más fácil posible para atender a una mayor cantidad de personas, pero al mismo tiempo se tiene que evitar el riesgo de que estas cuentas sean utilizadas para el uso de recursos de procedencia ilícita.

¿Qué beneficios tendrán los pequeños comercios con los pagos digitales?

“Es decir, que se permite una apertura sencilla para cuando las operaciones sean de menores montos y esto disminuye los riesgos, pues lo que se busca es seguir otorgando facilidades para permitirles a los pequeños comercios incrementar su nivel de operación, sin ponerlos en riesgo de algún delito financiero”, indicó.

¿Se eliminará el dinero en efectivo con la Ley de Economía Digital?

En la reunión, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, sostuvo ante legisladores que hay la capacidad y la infraestructura para eliminar los pagos en efectivo, hasta en gasolineras y en peaje carretero.

Aseguró que el 94 por ciento de la población tiene conectividad a la telefonía celular y a internet, y se busca que lo tenga hasta un 98 por ciento. Hasta en adultos mayores ha crecido esta capacidad y en su mayoría ya son usuarios de estas tecnologías, afirmó.

No obstante, aceptó que esta medida “debe ir acompañada de una estrategia de comunicación”. También expuso a los legisladores que hasta en las localidades rurales el acceso y uso de internet creció, entre 2017 al 2025, del 39 a 75 por ciento, y que se va ir incrementando para facilitar los mecanismos de pago digital.

Ante los cuestionamientos de los diputados, aseguró que no hay riesgos de robo de datos. “Nadie puede acceder a un documento digital si no se cuenta con la autorización del dueño de los datos, de las personas”.

“No estamos descubriendo el café con leche, la identidad digital existe ya en muchos países y nosotros hacemos todos los días nuestro esfuerzo para que el robo no ocurra”, expresó.

Explicó que esta nueva ley impulsa el desarrollo económico al reducir costos y tiempos de transacción, facilita el intercambio entre personas y empresas y favorece la inclusión financiera y la formalización.

Para garantizar el funcionamiento de los pagos digitales, dio a conocer que las autoridades competentes deberán llevar a cabo planes, políticas y programas de conectividad que faciliten el acceso a la población de los pagos digitales.

Señaló que esta ley establece mecanismos de inclusión financiera y desarrollo económico y determina que las autoridades deberán eliminar barreras regulatorias al crédito, en tanto los tres órdenes de gobierno deberán impulsar soluciones tecnológicas que promuevan la actividad económica en colaboración con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

En el ámbito privado, los comercios que decidan aceptar pagos digitales deberán habilitar la infraestructura necesaria, informar a sus clientes qué medios de pago aceptan y atender las fallas de operación, agregó.

Para el sector público, se habilita, dijo, a los tres niveles de gobierno para aceptar pagos digitales en los trámites y servicios que brindan, y para ello deberán habilitar la infraestructura necesaria para recibirlos.

Subrayó que con la aprobación de la Ley es importante promover de manera masiva el uso de pagos digitales y electrónicos pues esto contribuirá al desarrollo de las micro y pequeñas empresas, y, en general, a la prosperidad económica del país, sus regiones, localidades y barrios.