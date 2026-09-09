El ‘adiós’ al efectivo en México: ¿Qué propone la Ley de Economía Digital de Sheinbaum?

Sheinbaum busca reducir el uso de efectivo en México: ¿qué propone la nueva Ley de Economía Digital? (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca transitar del efectivo a los pagos digitales en todo el país; para lograrlo, envió una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados.

El proyecto de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos propone promover esta modalidad, así como establecer un nuevo método para la contratación de servicios financieros.

La presidenta Sheinbaum considera que “México cuenta con la infraestructura necesaria para que los medios de pago se adopten de manera masiva”.

¿Cuáles son los cambios que propone la Ley de Economía Digital para pagos digitales y electrónicos?

Una de las facilidades que el Gobierno extiende para que todas las personas tengan acceso a productos financieros consiste en facilitar la contratación mediante medios de identificación recién creados, como la CURP Digital y el expediente digital ciudadano.

Estas modificaciones se contemplan en los mecanismos de confianza para la contratación de servicios financieros de la propuesta de ley.

A lo anterior se suman los esfuerzos que deberán realizar las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y las empresas privadas para garantizar la accesibilidad a los pagos electrónicos.

Para ello, deberán implementar la infraestructura necesaria para la recepción de este método de pago mediante códigos QR y dispositivos NFC. Una vez habilitada, deberán informar a las personas sobre la disponibilidad de este tipo de pago.

A la par, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público definirá cuáles son los sectores estratégicos y las actividades relevantes donde únicamente se aceptarán pagos electrónicos. Una vez definidos, se establecerán las condiciones, requisitos y obligaciones para su implementación.

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum contempla habilitar los pagos en efectivo o con cheque en los sectores estratégicos en caso de alguna contingencia; sin embargo, esta medida no podrá ser una justificación permanente ni recurrente para evitar la transición a los pagos electrónicos.

En el proyecto no se mencionan sanciones que podrían recibir las instituciones, públicas o privadas, que no tomen las medidas correspondientes para la adopción de este método de pago.

Por último, propone que las autoridades “eliminen las barreras a la inclusión financiera para el otorgamiento de créditos y financiamientos”, a fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos de la ley.

Ello incluye al Banco de México, que podrá ampliar los niveles de operación de cuentas de depósito de dinero a la vista; facilitar el uso de las transferencias electrónicas de fondos para la realización de pagos; homologar la experiencia de uso de las aplicaciones de servicios financieros y “proveer infraestructuras para propiciar el acceso a la población a servicios financieros”.

Economía explicará iniciativa de ley

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó en la mañanera de este 9 de septiembre que la Secretaría de Economía acudirá a explicar los cambios propuestos en la ley.

Además, Marcelo Ebrard, titular de la dependencia, podría explicar cómo espera el gobierno incluir al sector informal para que acepten pagos electrónicos.