Jornada 10 de Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver todos los partidos del Apertura 2026?

Todos los detalles sobre la Jornada 10 de la Liga MX (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Liga MX, Shutterstock).

Pese a la actividad de la Selección Mexicana en la Fecha FIFA, la Liga MX no se detiene. La Jornada 10 del Apertura 2026 presenta como líder a Toluca en una fecha donde los equipos presentan bajas por los partidos internacionales.

En la parte alta, Toluca defiende el liderato ante Cruz Azul, en tanto que Chivas y América buscan mantenerse cerca de la pelea en la parte alta. Equipos como Monterrey, Tigres, Pumas y Pachuca luchan por recuperar el torneo.

Calendario de la Jornada 10 de Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver todos los partidos?

La agenda reúne nueve encuentros y distintas opciones de transmisión. Estos son los horarios, estadios y plataformas para seguir cada partido:

Con protesta de Almeyda, Rayados abre la Jornada 10 ante Atlante

La décima fecha comienza la noche del viernes 25 de septiembre con dos partidos. Atlante recibe a Monterrey y Tijuana enfrenta al Atlas.

Rayados llega a su compromiso con dos bajas importantes: Orbelín Pineda y Víctor Guzmán fueron convocados por México. El entrenador argentino Matías Almeyda cuestionó que no se detuviera el torneo durante la Fecha FIFA y consideró que los seleccionados son piezas relevantes para varios equipos.

“Vamos a extrañar a nuestros seleccionados. El campeonato se debió parar porque son jugadores muy importantes para nosotros”, afirmó el entrenador en conferencia de prensa previa al partido en la Ciudad de México.

Cruz Azul y Toluca: Un duelo en la parte alta de la tabla

Cruz Azul vs. Toluca es uno de los principales focos del fin de semana. Los Diablos Rojos llegan como líderes con 19 puntos, mientras La Máquina ocupa el cuarto lugar con 15 unidades.

Sin embargo, el partido enfrenta a dos equipos que vienen de perder en la Jornada 9. Toluca cayó 3-2 en una sorpresiva visita a Santos Laguna y después de dejar escapar una ventaja de dos goles, en tanto Cruz Azul perdió 1-0 en una visita a los Rayados de Monterrey.

Por la Fecha FIFA, Toluca tiene las ausencias de piezas clave para el ‘Turco’ Mohamed: Jesús Gallardo, Everardo López y Federico Viñas entrenan con sus selecciones. Cruz Azul, por la misma situación, no cuenta con Kevin Mier, Jeremy Márquez ni Érik Lira por sus convocatorias.

Chivas y América quieren mantenerse; Tigres y Pumas busca reaccionar

Chivas, segundo con 18 puntos, recibe al Querétaro, sorpresivamente quinto con 14 unidades, en otro encuentro entre equipos ubicados en zona de Liguilla. Guadalajara llega después de empatar 2-2 con América en el Clásico Nacional, resultado que le impidió tomar el liderato provisional.

La fecha también pone frente a frente a Santos y Pachuca. Los laguneros llegan después de vencer al líder Toluca y buscan prolongar el impulso de sus dos triunfos consecutivos, mientras los Tuzos tienen como su carta fuerte a Salomón Rondón, máximo anotador de la competencia.

Tigres recibe a Puebla en el otro duelo sabatino y ya sin margen para los de Víctor Manuel Vucetich. El domingo, Pumas enfrenta a San Luis, León juega ante FC Juárez y Necaxa cierra la actividad contra América.