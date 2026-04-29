‘Está cada día mejor’: Mohamed lamenta que Marcel Ruíz no fue convocado para el Mundial 2026

'Turco' Mohamed habló sobre la no convocatoria de Marcel Ruiz (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Antonio ‘Turco’ Mohamed, entrenador del Toluca, reaccionó a la convocatoria de la Selección Mexicana de Javier ‘Vasco’ Aguirre, la cual consta de 12 jugadores de la Liga MX con su lugar asegurado en el Mundial 2026 y no contempla al mediocampista Marcel Ruiz.

A mediados de marzo, el bicampeón de la Liga MX comunicó que Marcel sufrió “una ruptura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial de la rodilla derecha”, lo cual implicaría entre 6 y 12 meses de recuperación en caso de haber sido operado.

Sin embargo, Marcel decidió no someterse a cirugía y continuar jugando en el estado en que se encuentra su rodilla, en busca del tricampeonato de Toluca, la Concachampions 2026 y, desde luego, un lugar en la lista del ‘Vasco’ Aguirre para la Copa del Mundo, donde se perfilaba como posible titular antes de la lesión.

¿Qué dijo el ‘Turco’ Mohamed sobre Marcel Ruiz?

En conferencia de prensa previa al LAFC vs. Toluca, el entrenador argentino se mostró sorprendido por el hecho de que solo hubiera dos jugadores de los ‘Diablos’ convocados para la concentración de la Selección Mexicana.

Estos elementos son el lateral izquierdo Jesús Gallardo y el atacante Alexis Vega, mientras que no solo Marcel Ruiz, sino también el zaguero central Everardo López, quedaron fuera.

“Nosotros teníamos contemplado tener a cuatro jugadores, fueron dos y se quedan los otros cien por ciento con nosotros”, reconoció el estratega.

Al ser cuestionado sobre si la ausencia de Marcel se debía a su estado físico, Mohamed rechazó la teoría: “Son todas suposiciones. Va a jugar y lo hará de la mejor manera”.

El ‘Turco’ aseguró que el mediocampista escarlata va en mejoría: “Son decisiones que se toman. Marcel está cada vez mejor, tomando ritmo de juego, pero con el correr de los partidos podrá lograrlo”.

Ya que Ruiz no fue convocado a la Selección Mexicana, podrá enfocarse de lleno con Toluca en la pelea por los torneos, donde será pieza clave: “Es una lástima que no esté. Nos vamos a mantener acá y lo vamos a aprovechar”.

El defensor Jesús Gallardo reconoció que sus dos compañeros debían estar en el listado: “Los cuatro queríamos estar en esta lista. Marcel y Everardo merecen estar ahí, pero son decisiones. Estoy tranquilo y feliz de estar en selección y representar a México”.

¿Quiénes son los convocados para el Mundial 2026?

Tras la revelación de la lista de Aguirre, se conocieron 12 jugadores que estarán en la convocatoria que se presentará ante la FIFA.

Porteros: Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos)

Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos) Defensas: Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca)

Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca) Mediocampistas: Luis Romo (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Roberto Alvarado (Guadalajara), Gilberto Mora (Tijuana)

Luis Romo (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Roberto Alvarado (Guadalajara), Gilberto Mora (Tijuana) Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas), Armando González (Guadalajara)

Estos jugadores no estarán en la Liguilla de la Liga MX; se irán de vacaciones y posteriormente reportarán con Javier Aguirre para una concentración de 40 días. Más adelante, futbolistas de ligas europeas, así como de la MLS y Arabia Saudita, se unirán si son considerados por el ‘Vasco’.