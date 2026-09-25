Muere el luchador ‘Baby Face’ a los 79 años: El ‘Cañonero de Colima’ que conquistó Japón

Baby Face también formó parte de ‘Los Tigres del Ring’, una de las tercias rudas del circuito de los Independientes durante la década de los 80. (Fotografía. ChatGPT)

Terminó la tercera caída para una leyenda del cuadrilátero mexicano. El luchador Baby Face falleció este viernes 25 de septiembre a los 79 años.

La noticia del fallecimiento fue dada a conocer por El Hijo del Santo, quien publicó un mensaje para despedir al gladiador y confirmó que murió este viernes 25 de septiembre. En su esquela lo recordó como una “gran figura de la lucha libre mexicana y entrañable compañero de profesión”.

“Descanse en paz. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la familia de la lucha libre”, señaló el hijo del enmascarado de plata en sus redes sociales.

Baby Face también era famoso abajo del ring, pues tenía un puesto de venta de arroz y huaraches cerca de la Arena México. A lo largo de su carrera fue campeón nacional de peso semicompleto y realizó numerosas giras por Japón, donde luchó durante varios años y amplió su trayectoria internacional.

¿Quién fue ‘Baby Face’ y cómo comenzó en la lucha libre?

José Guadalupe Fuentes Ochoa nació el 31 de agosto de 1947 en Colima. Antes de convertirse en ‘Baby Face’, enfrentó dificultades económicas durante su infancia y encontró en la lucha libre una oportunidad para ayudar a su familia.

Su preparación estuvo a cargo de luchadores como Luis Canales, Shadito Cruz y Felipe Ham Lee. Debutó profesionalmente en 1970 en Mazatlán, Sinaloa, donde comenzó a construir su carrera.

En sus primeros años utilizó el nombre de ‘Bombero Fuentes’, pero alrededor de 1974 adoptó definitivamente el personaje de ‘Baby Face’. También fue conocido como ‘El Cañonero de Colima’ y ‘El Bombardero’, sobrenombres que reflejaban su estilo rudo y los fuertes golpes a mano abierta con los que castigaba a sus rivales.

Baby Face formó parte de los primeros años de la Universal Wrestling Association (UWA), empresa que reunió a varias figuras del pancracio mexicano y tuvo en el Toreo de Cuatro Caminos uno de sus principales escenarios.

Baby Face también formó parte de ‘Los Tigres del Ring’, una de las tercias rudas del circuito de los Independientes durante la década de los 80. Junto con Scorpio y Luis Mariscal, enfrentó a agrupaciones como Los Misioneros de la Muerte y a figuras como Canek, Dos Caras y Villano III en escenarios como el Toreo de Cuatro Caminos.

¿Qué campeonatos ganó ‘Baby Face’ y cómo fue su carrera en Japón?

Uno de los mayores logros de su carrera llegó el 27 de diciembre de 1981, cuando derrotó a Alfonso Dantés en el Toreo de Cuatro Caminos para conquistar el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto.

El ‘Cañonero de Colima’ conservó el título aproximadamente un año y 7 meses, periodo en el que defendió el título ante rivales como Fantasma, Mano Negra, Impacto y Enrique Vera. Su reinado terminó en julio de 1983, cuando Mano Negra lo derrotó y se quedó con el cinturón.

Su trayectoria también cruzó las fronteras mexicanas. El propio Baby Face relató que viajó durante más de 15 años a Japón, donde tuvo actividad con empresas como New Japan Pro Wrestling y All Japan Pro Wrestling.

Durante sus constantes viajes a Japón, Baby Face compartió funciones y subió al cuadrilátero con algunas de las principales figuras de la época, entre ellas Antonio Inoki, Tiger Mask, Dynamite Kid, Bret Hart y Abdullah the Butcher, como parte del intercambio de luchadores entre México y el país asiático.

Además, el 1 de agosto de 1982, Baby Face hizo pareja con Canek para disputar los primeros campeonatos mundiales de parejas de la UWA. Los mexicanos enfrentaron a Riki Choshu y Gran Hamada, quienes se quedaron con los cinturones.

Su vínculo con el pancracio también llegó al cine. En 1990 participó en La verdad de la lucha, producción en la que aparecieron otras figuras de los cuadriláteros mexicanos.

¿Cómo pasó ‘Baby Face’ del cuadrilátero a sus famosos arroces?

Los constantes viajes a Japón no solo marcaron la carrera deportiva de Baby Face. Durante sus estancias en el país asiático comenzó a interesarse por la gastronomía japonesa y aprovechaba sus días libres para acercarse a restaurantes y aprender algunas de sus técnicas de preparación.

Esa afición encontró posteriormente un espacio en México. Baby Face y Súper Astro fundaron El Cuadrilátero, una tortería con el mundo de la lucha libre.

Más tarde se instaló en Doctor Carmona y Valle 17, en la colonia Doctores, a unos pasos de la Arena México. Inicialmente ofrecía gorditas y huaraches, pero después comenzó a preparar los arroces que terminaron por convertirse en la especialidad del establecimiento.

La lucha libre volvió a aparecer incluso en el menú. Sus compañeros comenzaron a pedir combinaciones con distintos ingredientes y varias de esas preparaciones terminaron bautizadas en honor a figuras del pancracio. Para 2013, Baby Face aseguraba que tenía más de 35 platillos con nombres de luchadores.

Así, después de pasar varias décadas entre llaves, golpes, campeonatos y viajes internacionales, Baby Face mantuvo su relación con la lucha libre desde la cocina, a pocos metros de la Arena México y con platillos que llevaron los nombres de algunos de sus antiguos compañeros y figuras del cuadrilátero.