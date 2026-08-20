Corea del Sur pide ayuda de China... mientras Trump presiona a Kim Jong Un para entablar diálogo

Corea del Sur buscó el apoyo de China para reanudar las conversaciones con Corea del Norte, mientras el presidente Donald Trump presiona para que se celebre una reunión con Kim Jong Un, a pesar de la negación de Pyongyang de cualquier contacto de alto nivel.

El ministro de Asuntos Exteriores, Cho Hyun, pidió a China que desempeñe un papel constructivo para facilitar el rápido retorno de Corea del Norte al diálogo durante una reunión con su homólogo chino, Wang Yi, en Seúl. Wang llegó a Corea del Sur ese mismo día para su primera visita bilateral al país vecino en cinco años.

Wang le dijo a Cho que China espera que las dos Coreas avancen hacia la coexistencia pacífica, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. La visita de Wang se produce en un momento en que Trump busca reanudar el diálogo con Corea del Norte, al tiempo que reduce los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, que Pyongyang ha denunciado repetidamente como un ensayo de guerra.

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, declaró en un comunicado difundido a través de la agencia estatal de noticias KCNA que no ha habido comunicación directa entre Trump y Kim.

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Al ser preguntado por los periodistas sobre si Pekín podría mediar en una cumbre entre Trump y Kim, el ministro de Asuntos Exteriores chino respondió que es una decisión que corresponde a ambas partes. “Estados Unidos debería cambiar su política hostil de larga data hacia Corea del Norte”, afirmó.

El presidente Lee Jae Myung también se reunió con Wang el jueves y le pidió que mantuviera una estrecha comunicación estratégica con sus principales asesores sobre asuntos bilaterales y de la península, según informó la oficina de Lee.

Pyongyang reforzó el mensaje de que no necesariamente está dispuesto a colaborar con Trump, al lanzar varios misiles balísticos de corto alcance frente a su costa este a última hora de la tarde de jueves, lo que supone su tercer lanzamiento de misiles solo en lo que va de mes.

En los últimos meses, Pekín ha intentado reafirmar su influencia sobre una Corea del Norte envalentonada, después de que Kim Jong-un ampliara drásticamente su arsenal nuclear y estrechara sus lazos con Moscú. Estos esfuerzos quedaron patentes con la primera visita del presidente Xi Jinping a Pyongyang en siete años, en junio, durante la cual se abstuvo de hacer cualquier referencia pública al programa nuclear de Kim.

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El viaje de Wang a Seúl también ofrece a Pekín la oportunidad de estabilizar aún más sus relaciones con Corea del Sur, al tiempo que aprovecha las crecientes tensiones comerciales entre Seúl y Washington.

Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, China está considerando una reunión entre Xi y Lee en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebrará en Shenzhen en noviembre.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre la posible reunión.

En la reunión del miércoles, Wang afirmó que China espera ampliar la cooperación con Corea del Sur en áreas como la inteligencia artificial y está dispuesta a acelerar las negociaciones sobre la segunda fase del acuerdo de libre comercio entre ambos países.