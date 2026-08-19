Kim Jong-un dice que ‘ni topa’ las conversaciones ‘presumidas’ por Trump: ‘EU es un país hostil’

Corea del Norte negó cualquier comunicación directa entre Kim Jong Un y el presidente Donald Trump y desestimó la decisión de Estados Unidos de reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, afirmando que la postura de Washington hacia Pyongyang seguía siendo antagónica.

“La relación entre ambos líderes sigue siendo excelente”, declaró Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano, en un comunicado difundido por la agencia estatal KCNA.

Sin embargo, dijo, las políticas hostiles de Estados Unidos hacia la República Popular Democrática de Corea no han cambiado.

La declaración se produce después de que Trump dijera el lunes que Kim Jong Un respondió a las solicitudes para que ambos líderes mantuvieran una conversación.

El domingo, el presidente estadounidense ordenó al Pentágono que limitara los ejercicios militares con Corea del Sur, alegando la falta de apoyo de su antiguo aliado a la guerra en Irán y porque las maniobras enviaban una “señal inapropiada” hacia Corea del Norte.

¿Cuántas veces se han reunido Trump y Kim Jong-un?

Durante su primer mandato, Trump se reunió con Kim Jong Un en tres ocasiones, pero las conversaciones no lograron ningún avance diplomático. No obstante, el presidente estadounidense ha presumido repetidamente de sus buenas relaciones con el líder norcoreano.

“En cuanto al repentino anuncio del presidente estadounidense sobre la reducción de los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, no nos interesa y no creemos que merezca la pena comentar la decisión”, dijo Kim Yo Jong en un comunicado, añadiendo que cualquier reducción en la escala o la duración no cambiaba lo que ella calificó como la naturaleza provocadora y agresiva de los ejercicios.

“Si la parte estadounidense intenta presentar su decisión como una especie de ‘acto de buena voluntad’, no obtendrá la respuesta que desea”, dijo Kim en su declaración, publicada en coreano.