Karely Ruiz vs. Kim Shantal HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la pelea en Supernova Strikers: Génesis?

Karely Ruiz reaparece en el ring como parte de Supernova Strikers, ahora frente a Kim SHantal (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Cortesía Netflix, IA Gemini).

Esta noche, Karely Ruiz y Kim Shantal chocan en Supernova Strikers: Génesis 2026 como una de las peleas más esperadas del evento de boxeo entre celebridades y creadores de contenido.

Más allá de la pelea estelar Alana Flores vs. Flor Vigna, las influencers se enfrentan en una pelea donde, incluso su amistad está en juego.

Karely Ruiz vs. Kim Shantal: Horario y dónde ver EN DIRECTO la pelea

La pelea de Kim Shantal vs. Karely Ruiz se realizará este domingo, 26 de abril de 2026 a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) desde la Arena CDMX y como parte de Supernova Strikers: Génesis.

La transmisión en Netflix —que consta del segundo bloque del evento— inicia a las 19:00 horas con la pelea de Lonche vs. Willito y, posteriormente, se presenta el cantante de corridos tumbados Óscar Maydon. Una vez finalizados esos números, aparecerán las influencers norteñas.

Pelea : Karely Ruiz vs. Kim Shantal

: Karely Ruiz vs. Kim Shantal Evento : Supernova Strikers: Génesis 2026

: Supernova Strikers: Génesis 2026 Fecha : 26 de abril de 2026

: 26 de abril de 2026 Hora : 20:00 horas (CDMX)

: 20:00 horas (CDMX) Transmisión: Netflix

¿Cómo llegan Karely Ruiz y Kim Shantal a Supernova Strikers 2026?

Karely Ruiz perdió contra Marcela Mistral en Ring Royale en su más reciente pelea. La influencer regiomontana se sube por tercera vez al cuadrilátero ante Shantal; la primera, fue en Colombia como parte del evento Stream Fighters, en donde ganó.

Karely suplió a Lupita Villalobos, quien era la rival original de Kim Shantal en este evento; sin embargo, le diagnosticaron un hematoma subdural en una revisión médica, lo cual le impidió subirse al ring.

Ante esto, apareció Karely como opción luego de que, tras la aprobación de Poncho de Nigris por un contrato que estaba vigente con Ring Royale, pudo ser liberada para el evento sin tener penalización económica.

Kim Shantal, en cambio, debuta en este tipo de eventos. Tras una ardua preparación, la influencer originaria de Tijuana aceptó el reto de cambio de rival, aunque se consideró en desventaja en un principio.

La ex de La Granja VIP tuvo que cambiar su preparación y estrategia de último minuto; sin embargo, le manifestó a su equipo que, aunque sentía temor por la experiencia de Karely, podría hacerlo.

Ya en conferencia de prensa, aseguró que Karely era una “oportunista” y “poquitera”, y reveló ante el público que le quedó mal en una colaboración pese a que eran amigas. La originaria de Monterrey no mostró arrepentimiento al respecto de lo que le dijo.

En el entrenamiento en vivo de Supernova Strikers, Kim Shantal se desmayó; sin embargo, este domingo antes del evento reveló en un video de YouTube que se trataba únicamente de una broma ante la prensa.

El sábado reapareció para el pesaje —al cual no asistió Karely por otro compromiso— sin dar más detalles al respecto sobre el supuesto incidente.

Cartelera completa de Supernova Strikers

La cartelera de Supernova este año se divide en dos bloques. El primero va por los canales de Supernova Boxing, mientras que el segundo se restringe ene xclusiva para los suscriptores de Netflix.

Supernova Boxing a partir de las 16:00 horas:

Inicio stream — 16:00

Alfombra roja — 16:15

Milica vs Ari Geli — 17:15

Elabraham vs Nando — 18:00

Netflix desde las 19:00 horas: