Otra baja en la cartelera de Supernova 2026: Ari Geli cancela de último momento; ‘no estoy bien’

La cartelera de Supernova: Génesis 2026 sumó una nueva modificación a pocas horas de iniciar actividades en la Arena Ciudad de México. La organización confirmó este 26 de abril que la influencer española Ari Geli no podrá disputar su combate programado debido a complicaciones de salud.

De acuerdo con el comunicado oficial de Supernova 2026 emitido por el equipo organizador, la decisión se tomó luego de que la peleadora tuvo malestares que la llevaron al hospital: “Desde anoche presentó complicaciones de salud que le impiden competir en condiciones óptimas, por lo que, priorizando su bienestar, se ha tomado la decisión de que no suba al ring”.

El sábado, día de pesaje en Supernova 2026, Ari Geli explicó en Instagram que vivió “un día un poco raro”: “Hemos tenido un pequeño susto en el último reconocimiento médico y he estado toda la tarde en el hospital haciéndome diferentes pruebas. Finalmente los resultados han sido buenos y puedo pelear mañana”.

Sin embargo, el panorama cambió. La participante ahora se encuentra bajo supervisión médica, según el comunicado.

“Lo he intentado hasta el final, pero no estoy bien”, dijo Ari en un video de Instagram, “es muy duro, son muchos meses preparándote este día, pasa algo que no está en mis manos (...) Estoy destrozada (...) Sabía que iba a ganar”

No es el único susto de salud del evento: el viernes Kim Shantal se desvaneció durante el entrenamiento de Supernova, pero no se anunció ninguna modificación en su pelea.

¿Quién será la rival de Milica en Supernova 2026?

Pese a la cancelación del combate originalmente pactado, la función mantendrá la participación de la argentina Milica, quien subirá al ring durante la jornada: “Milica sí peleará esta tarde, y su rival será anunciada durante el evento”, explica el comunicado.

Este ajuste implica un cambio en la planificación de una de las peleas programadas dentro del primer bloque de transmisiones, que iniciaban a partir de las 16:00 horas (tiempo del centro de México) en plataformas digitales de la organización.

La baja de Ari Geli se suma a otros ajustes registrados en la cartelera en días previos. Uno de los casos más relevantes fue la cancelación de Lupita Villalobos, quien no recibió autorización médica para competir tras ser diagnosticada con un hematoma subdural.

Además, la pelea entre Alana Flores y Samadhi Zendejas también sufrió modificaciones debido a diferencias en el peso pactado, lo que derivó en la incorporación de Flor Vigna como reemplazo.

En el caso específico de la pelea cancelada este domingo, Ari Geli había aceptado el combate con poco tiempo de preparación, luego de que otras rivales consideradas inicialmente declinaran su participación.

¿Dónde y a qué hora ver Supernova 2026?

Supernova: Génesis 2026 se realiza este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México con un formato dividido en dos bloques de transmisión. El primero inicia a partir de las 16:00 horas (tiempo del centro de México) y se puede seguir de forma gratuita a través de las redes sociales oficiales de Supernova Boxing (Twitch, YouTube, Facebook y TikTok). El segundo bloque corresponde al show principal, que se transmite en Netflix desde las 19:00 horas, sin costo adicional para suscriptores.

Lupita Villalobos también canceló en Supernova: Genesis. (Netflix via AP) (AP)

El evento tiene una duración estimada de entre cinco y seis horas e incluye combates de boxeo amateur, presentaciones musicales y segmentos de entretenimiento en vivo.

La función incluye presentaciones musicales de artistas como Carín León, Ozuna y Óscar Maydon, además de combates protagonizados por creadores de contenido, músicos y figuras del entretenimiento.

16:00 — Inicio de transmisión en redes sociales

16:15 — Alfombra roja

17:15 — Milica vs rival por anunciar

18:00 — Elabraham vs Nando

Transmisión en Netflix:

19:00 — Lonche vs Willito

19:30 — Presentación musical de Óscar Maydon

20:00 — Karely Ruiz vs Kim Shantal

20:30 — Presentación musical de Ozuna

21:00 — Mario Bautista vs Aaron Mercury

21:30 — Presentación musical de Carín León

22:00 — Alana Flores vs Flor Vigna

Con información de AP