Abogado de Luis de Llano acusa irregularidades en el caso: ‘El arresto fue ilegal’

Luis de Llano fue detenido en la Ciudad de México tras el incumplimiento de medidas establecidas en la sentencia derivada del caso civil con Sasha Sokol. (Fotos: IA Gemini / Cuartoscuro.com).

El productor musical Luis de Llano fue detenido este miércoles a las 18:13 horas en la Ciudad de México luego de que autoridades ejecutaron dos órdenes de arresto relacionadas con el incumplimiento de sentencia en el caso de Sasha Sokol.

Las medidas de apremio contemplan un arresto de 15 horas acumulables, debido a la negativa del productor a ofrecer las disculpas públicas a Sasha Sokol y a publicar la síntesis de la sentencia del caso.

Ante esta situación, integrantes de la familia de Luis de Llano acudieron al lugar de detención y expresaron su respaldo al productor; mientras que su abogado presentó un recurso para que buscar su libertad.

Sasha Sokol mantiene un proceso civil contra Luis de Llano, cuya sentencia por daño moral derivó en las medidas que llevaron a la detención del productor. (Foto: Cuartoscuro.com). (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Abogado de Luis de Llano señala irregularidades

El abogado defensor de Luis de Llano acudió alrededor de las 3:00 de la mañana al lugar de detención para dar seguimiento a un amparo promovido contra el arresto.

“El arresto fue ilegal, es una arbitrariedad lo que está sucediendo. Es indebido, hubo suspensiones de amparo, la autoridad actuó de manera indebida, eso es todo lo que puedo comentar por el momento”, expresó el litigante a la prensa.

El abogado también señaló que existe una orden judicial de confidencialidad que prohíbe a cualquier persona difundir o publicar datos o información, directa o indirecta, relacionada con el proceso legal de Luis de Llano.

Aunque evitó señalar a Sasha Sokol, reiteró: “el que difunda cualquier dato comete desacato (...) está prohibido judicialmente difundir cualquier dato o información relativa (...) se afecta la objetividad judicial”.

Respecto al estado de salud del productor, la defensa señaló que, debido a que Luis de Llano tiene aproximadamente 80 años, el juez de la causa debió considerar las medidas necesarias para proteger su integridad física y su salud, de acuerdo con las circunstancias y las protecciones legales correspondientes a los adultos mayores.

Hijos de Luis de Llano lo visitan en centro de detención

Francisco de Llano, hijo del productor, acudió esta madrugada al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando de la Ciudad de México, lugar donde se encuentra detenido su padre, donde señaló en un breve encuentro con la prensa que la familia permanece unida.

“Aquí estamos como siempre fuertes (...) estamos aquí apoyando como siempre, no nos queda de otra (...) Es una persona de primera, un caballero, un gran ser humano”, declaró Francisco de Llano.

También explicó que fue un día “cansado” y “ajetreado” para todos, pero que la familia se concentra en acompañarlo y esperarlo en casa con cariño.

Otro de los hijos del productor, Luis de Llano Stevens, agregó: “No pasa más que es esto, es una cuestión arbitraria. Pero pues bueno, la situación, los procedimientos, y no pasa nada (...) una situación fuera de lo común (...) Él, de salud está bien”.

¿Por qué detuvieron a Luis de Llano?

La detención de Luis de Llano ocurrió por el incumplimiento de una sentencia relacionada con el proceso civil de Sasha Sokol contra el productor.

Luego de que en una entrevista con Yordi Rosado Luis de Llano relató su relación con Sasha Sokol —ella tenía 14 años y él 39—, en 2022 ella denunció el caso en redes sociales y emprendió un proceso civil por daño moral.

Luis de Llano fue condenado por daño moral el 10 de mayo de 2023 por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y se le sentenció a varias medidas, entre ellas:

Una disculpa pública.

Abstenerse de volver a hablar sobre Sasha Sokol.

El pago de una indemnización económica, la cual sería destinada a una organización dedicada a atender a víctimas de violencia sexual.

Comunicado que compartió el equipo legal de Sasha Sokol sobre el arresto de Luis de Llano. (Foto Captura)

El productor apeló la resolución y promovió un amparo. El caso escaló aún más cuando en 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y confirmó la condena. El fallo también determinó que las acciones civiles relacionadas con abuso sexual infantil no prescriben.

El equipo legal de Sasha Sokol señaló en un comunicado que las órdenes de arresto son resultado de meses de incumplimientos, multas ignoradas y requerimientos que el productor no atendió.

En caso de que Luis de Llano continúe con la negativa a cumplir la sentencia, el comunicado señala que el “desafío sistemático ante las órdenes judiciales” podría convertirse en un delito y ameritar una pena de hasta cinco años de prisión.