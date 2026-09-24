Pati Chapoy ‘regaña’ a Aleks Syntek por decir que la periodista destruyó a su familia: ‘Él ha provocado todo’

Chapoy le respondió a Syntek tras sus señalamientos contra la periodista (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Pati Chapoy respondió a Aleks Syntek luego de que el cantante de ‘Loca’ aseguró en una publicación en redes sociales que la periodista y sus colabroadores ‘destruyeron a su familia a base de chismes’.

Durante la emisión de Ventaneando de este jueves, Chapoy rebatió lo escrito por Syntek y le achacó la mala imagen que tiene en la acualidad a las acciones que ha realizado el propio músico mexicano.

“Aleks se está equivocando tremendamente porque él que está dando la noticia y yo no he hecho absolutamente nada, ni el equipo de Ventaneando, él es el que ha provocado todo lo que ha pasado en su vida”, expresó Chapoy.

‘Ventaneando’ le ‘echa en cara’ su mal actuar a Aleks Syntek

La periodista de espectáculos aseguró que, en caso de tener problemas con su familia, es responsabilidad de él, y no del trabajo del programa.

“Tenga ahorita buena o mala relación con su familia, seguramente él hizo algo para perder a la familia, según lo que él mismo está publicando. Y si dice que no va a regresar a México, pues seguramente no va a regresar a México”, agregó.

El elenco de Ventaneando recordó el escándalo por supuestos mensajes indecorosos que Aleks le mandó a un joven británico, el cual aseguraron que no fue información que emergió del programa, sino de la denuncia del presunto receptor de los textos.

Asimismo, aseguraron que él era el responsable por un comentario que incomodó a la periodista Paola Rojas y otro en el que mencionaba a Hugo Sánchez, quien no quiso hacer comentarios ante Ventaneando sobre el tema.

El músico Aleks Syntek aclaró que 'explotó' durante concierto ante agresiones entre los asistentes (Foto: Cuartoscuro).

¿Qué dijo Aleks Syntek sobre Pati Chapoy y ‘Ventaneando’?

Syntek volvió a la polémica tras lanzar acusaciones contra Chapoy y sus colaboradores. En una publicación de redes sociales, el cantante afirmó que la cobertura sobre su vida personal ha provocado daños a su familia.

El intérprete de ‘Duele el amor’ aseguró que no regresará a México mientras, según su postura, los periodistas de espectáculos continúen difundiendo información que considera falsa. “Pati Chapoy y sus colegas destruyeron a mi familia a base de chismes”, escribió.

Syntek también planteó someterse a un detector de mentiras para respaldar su versión y lanzó una petición relacionada con sus detractores: “Si salgo inocente quiero que me ayuden a meter a la cárcel a los que convencieron a los jóvenes de México que soy un peligro para este país llamado Mentirolandia”.

Sus declaraciones ocurren después de varias polémicas recientes, entre ellas sus críticas a asistentes durante el concierto del Grito de Independencia, una transmisión en vivo en la que se comparó con Miguel Hidalgo y comentarios sobre el divorcio de Paola Rojas y Zague.

La molestia con Chapoy estaría relacionada además con otros temas que Ventaneando ha abordado sobre su vida. El programa reportó en 2025 una supuesta separación de Karen Coronado, además de versiones sobre un distanciamiento con sus hijos y un supuesto ingreso a una clínica por adicciones.

Syntek, quien tiene conciertos programados en Querétaro, Uruapan, León y San Luis Potosí, no precisó cuáles son las información que considera que son falsas ni anunció la cancelación de sus próximas presentaciones.