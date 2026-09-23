El actor Arnaud Denis recibe la eutanasia a los 43 años: ‘Se marchó aliviado, casi con una sonrisa’

Arnaud Denis murió este martes al mediodía, a los 43 años. El actor recibió la eutanasia en Namur, Bélgica, luego de años de tres años de dolores insoportables tras una cirugía de prótesis de hernia.

“Se marchó aliviado, casi con una sonrisa en el rostro. Pero es un golpe terrible”, expresó su amiga, la actriz Delphine Depardieu a Le Parisien, quien lo acompañó durante su muerte asistida, al igual que otras personas cercanas.

El actor francés tuvo una destacada carrera en teatro, con proyectos como Las amistades peligrosas; sin embargo, sus últimos años los pasó lidiando con el malestar físico y hasta creó una asociación para reunir las denuncias de pacientes con dolores crónicos por una prótesis como la suya.

“Nos dijo que había tenido una buena vida, mientras que algunas personas a veces tienen una vida terrible durante 80 años”, agregó Delphine. “Arnaud estaba en pleno auge, su arte estaba en su mejor momento y lo truncaron en la plenitud de su carrera, es tan injusto”.

El último mensaje de Arnaud Denis

Horas antes de recibir la eutanasia, el actor publicó en Facebook un extenso mensaje de despedida: “Ya he tenido suficiente con el maltrato médico”. Acompañado de una imagen con una cita de Víctor Hugo: “Morir no es nada, lo terrible es no vivir”.

“A aquellos que se atrevan a juzgar mi decisión de marcharme con la poca dignidad física y moral que me queda, se lo prohíbo. Están a años luz de imaginar el sufrimiento físico y neurológico permanente que causa esta enfermedad”, mencionó.

Decepcionado del sistema de Francia, agradeció a Bélgica por “la profunda empatía y la delicadeza de la atención médica que he recibido (...) Mi país me habrá decepcionado hasta el final: se niega a proporcionar cuidados, pero también se niega a ayudar a morir. El mensaje que hay que retener de los médicos es: ‘Muere en tu casa poco a poco, pero sin molestarnos’. Ni siquiera he tenido derecho a recibir cuidados paliativos”.

El actor defendió su decisión: “La eutanasia no es una ‘elección terrible’, no, cuando ya no hay ni un solo momento de alivio. Es una liberación (...) No escribo todo esto para que se compadezcan de mí. No me interesa la compasión. Ni tampoco para llamar la atención sobre mí. Era el hombre más feliz del mundo antes de enfermar gravemente”.

¿Qué le pasó a Arnaud Denis?

Arnaud detalló en su mensaje que había vivido “tres interminables años de deterioro” desde que le implantaron una prótesis de hernia de polipropileno en 2023, la cual él relacionó con numerosos padecimientos, entre ellos encefalomielitis miálgica en estado grave (conocida como síndrome de fatiga crónica), aunque los médicos han mantenido el vínculo con cautela.

El actor francés acusó numerosos errores de diagnóstico y negligencias médicas graves, así como maltratos de médicos; señaló incluso al fabricante de su prótesis y a la Agencia Nacional Francesa para la Seguridad de los Medicamentos y Productos Sanitarios (ANSM): “Agradezco de todo corazón a mi médico de cabecera, que es el único que ha intentado mover cielo y tierra, aunque fuera en vano”.

Arnaud relató cómo perdió 17 kilos en tres meses tras la operación, dejó de alimentarse por falta de motilidad intestinal y regresaba a casa del hospital con recomendaciones como “tómese laxantes”; además, padecía dolores de cabeza tan intensos que le daban ganas de darse “cabezazos contra la pared”; perdió un porcentaje de audición y visión. Al final, fue incapaz de valerse por sí mismo.

Destacó que hay miles de víctimas de las prótesis de hernia, que se han deteriorado poco a poco hasta llegar a una discapacidad permanente, a quienes los médicos no atienden porque los resultados son normales y se limitan a decirles que “es cosa de la cabeza”.

“Acudí 12 veces a urgencias en un año. Al principio me decían: ‘No tienes nada’. Y cuando ya no podía caminar, un día me dijeron: ‘Sí, pero ahora es crónico, no hay nada que hacer. Vete a casa’ (...) Ni siquiera he tenido acceso a cuidados paliativos en Francia, a pesar de mis peticiones, cuando ya me encuentro postrado en cama. Alguien no hizo su trabajo a tiempo en la cadena de atención sanitaria, y después ya era demasiado tarde”, señaló.

El actor agregó que el implante destruyó su cuerpo desde dentro y el cirujano nunca le habló de los posibles efectos adversos, “también se olvidó de decirme que, en caso de problema o intolerancia, no se podía extraer sin correr el riesgo de destrozar todo el suelo pélvico”. Aunque su prótesis le fue retirada, no vio mejoría en su salud.

¿Quién fue Arnaud Denis, actor y director de teatro?

Arnaud Denis fue un actor y director francés que construyó buena parte de su trayectoria sobre los escenarios a inicios de los 2000. Nacido en París, descubrió su vocación desde adolescente y, a los 20 años, fundó la compañía Les Compagnons de la Chimère. Más tarde se formó con el reconocido maestro Jean-Laurent Cochet y en el Conservatorio de Arte Dramático de París.

Durante más de dos décadas, Denis participó en una veintena de montajes y dirigió otros tantos, con un repertorio que abarcó a autores como Molière, Shakespeare, Oscar Wilde, Chéjov, Marivaux, Dostoievski e Ibsen. En 2009 recibió el Premio Brigadier por su trabajo como actor y director en Las mujeres sabias, de Molière.

Además de llevar clásicos al escenario, Denis desarrolló sus propias adaptaciones y propuestas teatrales. Entre ellas destacó Las amistades peligrosas, montaje que consiguió cuatro nominaciones a los Premios Molière y fue distinguida en 2025 por el Sindicato de Críticos.

Aunque tuvo algunas apariciones en cine, su nombre estuvo especialmente ligado al teatro francés, donde colegas y productores lo reconocieron por su dominio de los textos clásicos, su trabajo como director de actores y una carrera que terminó de manera prematura a los 43 años.