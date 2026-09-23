¿Cuál es el escenario para México? Estos son los países que tendrán más muertes por ‘El Niño’

¿Cuántas personas podrían morir por ‘El Niño’? México aparece entre los países en riesgo. (Fotoarte: El Financiero / Cuartoscuro)

‘El Niño’ provocará un aumento en las temperaturas que costará vidas y México podría ser uno de los tantos países que enfrente este lamentable escenario, de acuerdo con un estudio del Laboratorio de Impacto Ambiental.

La reciente investigación proyecta que hay 451 mil personas en riesgo de sufrir los efectos de ‘El Niño’ y morir por el incremento de la temperatura de las próximas horas.

“Estas condiciones inusualmente cálidas se asemejarán a las temperaturas más altas que se prevé que el cambio climático genere dentro de 20 años y darán lugar a un 44 por ciento más de días extremadamente calurosos”, apunta la investigación.

Científicos estiman que las temperaturas terrestres serán 1.2 grados Celsius por encima de lo normal en los próximos meses, lo que podría generar la muerte de hasta 451 mil personas en el mundo hasta la primavera de 2027.

¿Cuántas vidas podría costar ‘El Niño’ en México?

Las muertes por calor afectarán principalmente a los países del sur. La lista la encabeza Nigeria con 31 mil 400 posibles muertes; Indonesia con 19 mil 300 y Sudán con 17 mil 500.

México también aparece entre los países con posibles muertes, aunque en una menor medida que las naciones antes mencionadas: 990 víctimas por el calor. Mientras que el vecino del norte, Estados Unidos, podría sumar hasta 3 mil 500, de acuerdo con las proyecciones publicadas.

Ante este trágico escenario, los expertos señalan que “las temperaturas inusualmente cálidas que experimentará la mayor parte del planeta durante este fenómeno de ‘El Niño’ son una postal del futuro”. Y las proyecciones de mortalidad a corto plazo muestran la dirección que podría tomar si no se toman medidas de adaptación.

¿Qué se puede hacer para prevenir la muerte de personas?

Una serie de acciones que se pueden implementar para prevenir las muertes por calor contemplan la implementación de alertas por calor, la atención sanitaria a poblaciones vulnerables, adaptación de centros de refrigeración y puntos de hidratación, con el fin de ayudar a las personas a afrontar el calor extremo.

Otro de los puntos que sugieren es ampliar la disponibilidad de agua, un campo en el que México todavía enfrenta complicaciones, como el caso en Jalisco, donde a familias se les distribuye agua contaminada.

“Necesitamos recopilar evidencia sobre qué funciona y luego invertir en preparativos y planificación”, sugieren en la investigación sobre la proyección de muertes por calor del Laboratorio de Cambio Climático.