Wall Street repunta porque confía que reabrirá el Estrecho de Ormuz: ¿Cuánto suben sus acciones HOY?

Los principales índices accionarios de Wall Street repuntaron en la última sesión de la semana, mientras los inversionistas siguen de cerca la evolución de posibles acuerdos para la reapertura del estrecho de Ormuz.

El Dow Jones registra un aumento de 0.28 por ciento, en los 51 mil 486.62 enteros, seguido por el S&P 500 que sube 0.24 por ciento a 7 mil 722.92 puntos, mientras que el Nasdaq con 0.03 por ciento más, ronda las 26 mil 942.02 unidades.

“Esperamos una jornada con tono positivo, favorecida por la oferta del ministro de Asuntos Exteriores de Irán sobre la posibilidad de reabrir el Estrecho de Ormuz. La oferta implica el levantamiento del bloqueo en los próximos siete días si Estados Unidos acepta algunas condiciones, incluyendo reanudar negociaciones en materia nuclear”, indicaron analistas de Grupo Financiero Ve por Más.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 25 de septiembre?

En México los movimientos son positivos, ya que el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, sube 0.66 por ciento, en los 64 mil 688.67 puntos, mientras que, por el otro, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores, con 0.62 por ciento más, ronda en los mil 310.62 enteros.

Del lado de Europa, el CAC 40 de Francia es el único que cede 0.08 por ciento, en los 8 mil 74.85 enteros, mientras que los aumentos son de 0.63 por ciento en los 19 mil 696.50 puntos para el IBEX 35 de España; el DAX en Alemania sube 0.51 por ciento, en las 15 mil 396.22 unidades, al igual que el FTSE 100 de Londres, que se sitúa en los 10 mil 695.01 puntos, con 0.14 por ciento más.

Por su parte, los crudos marcadores presentan pérdidas de 0.54 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en los 94.12 dólares por barril, y el referencial Brent, con 0.19 por ciento menos, se sitúa en los 106.36 billetes verdes por unidad.