Salomón Jara pide al Congreso de Oaxaca desaparecer el ayuntamiento de Juchitán

El alcalde de Juchitán es señalado de presuntamente trabajar para una célula del CJNG conocida como 'Los Cromos'.

Tras la detención del alcalde de Juchitán, Miguel ‘N’, quien es acusado de extorsión y delitos contra el Estado, además de presuntos nexos con el crimen organizado, el gobernador Salomón Jara solicitó al Congreso de Oaxaca la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán.

Así lo informó Salomón Jara la mañana de este viernes 25 de septiembre a través de un video publicado en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

“El Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza atraviesa una situación que requiere decisiones firmes y claridad en la conducción de su gobierno municipal. Por esa razón, he instruido al secretario de Gobierno para que solicite formalmente al Congreso del Estado declarar formalmente la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán”, aseguro el gobernador Jara en el video.

De acuerdo con el gobernador de Oaxaca, la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán permitirá el nombramiento de un encargado de la administración municipal por parte del Poder Ejecutivo estatal.

Una vez que se nombre a la persona encargada del Ayuntamiento de Juchitán, esa persona deberá hacerse cargo, de manera temporal, del Gobierno Municipal y de todos los asuntos públicos.

¿Por qué Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, pide la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán?

En el video publicado esta mañana, Jara explica que su obligación como gobernador es “actuar para preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y dar certeza a las familias de Juchitán”.

Según el mandatario estatal, en los próximos días se reforzará la seguridad en Juchitán, en coordinación con el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Las circunstancias actuales requieren dar un paso más, por eso confío en que el Congreso del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, procesará nuestra solicitud a la brevedad posible. Nos aseguraremos de que haya una transición ordenada, que dé certeza y que permita que Juchitán siga funcionando”.

Salomón Jara explicó que la decisión de desaparecer el Ayuntamiento de Juchitán no implica problemas para los habitantes de ese municipio de Oaxaca, ya que se mantendrán en operación los servicios públicos, mientras que las Secretarías de Seguridad deben fortalecerse.

“Em Juchitán hay paz y tranquilidad (…) Juchitán no está solo y no lo vamos a dejar solo”, concluyó el mandatario estatal en su video.

¿Por qué detuvieron al alcalde de Juchitán, Oaxaca?

Miguel ‘N’, el presidente municipal morenista de Juchitán de Zaragoza, fue detenido durante un operativo de fuerzas federales y estatales. El ahora exalcalde fue arrestado en compañía de Alberto ‘N’, alias ‘La Parka’.

Ambos son acusados de los delitos de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

“Los trabajos de inteligencia establecieron que Sánchez Altamirano (como actor político-social) participó, fomentó y encubrió actividades delictivas en el Istmo de Tehuantepec debido a su estrecha relación y nexos estratégicos” con el grupo criminal Los Cromos, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad, informó la Fiscalía General de Oaxaca.

Tras la detención del alcalde de Juchitán, el secretario de Seguridad Ciudadana federal, Omar García Harfuch, detalló que los dos detenidos tienen presuntos vínculos “con una estructura criminal dedicada a extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio, así como con esquemas de protección que facilitaron la operación de grupos delictivos en la región”.

La detención del alcalde de Juchitán ocurrió luego del tiroteo a la casa de Elvis Guerra, la diseñadora del vestido que la presidenta Claudia Sheinbaum utilizó durante la conmemoración del Grito de Independencia, el pasado 15 de septiembre.

La mañana de este 25 de septiembre, la presidenta Sheinbaum detalló que la detención del alcalde de Juchitán no está relacionada con el tiroteo a la casa de Elvis Guerra.

Después de la agresión a su casa, Elvis Guerra había declarado que era víctima de extorsiones.