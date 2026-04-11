(Videos) Operación 24/7 sin descanso: Camiones sin chofer ya cruzan rutas clave en la frontera México-EU

Hay empresas que ya operan camiones de carga eléctricos sin chofer en las carreteras de la frontera México-EU.

La escena ocurre de noche. Un tráiler de 20 toneladas avanza por la autopista sin que nadie toque el volante. Mientras en México la inseguridad eleva costos de transporte y obliga a las empresas a blindar rutas, en las autopistas de Texas una persona vigila el trayecto, en lo que sensores y algoritmos aceleran a fondo.

Los camiones autónomos ya circulan en corredores clave que conectan la frontera México-Estados Unidos, moviendo mercancías reales, con clientes reales y bajo condiciones reales.

Mientras el comercio entre México y Estados Unidos alcanza niveles históricos, una nueva variable se suma al tablero: transporte de carga que no duerme. Un grupo de empresas tecnológicas y logísticas ya desplegaron flotas que prometen reducir tiempos, costos y poner fin al déficit de conductores de camiones.

El cambio no es menor. Lo que ocurre en las carreteras de Texas no solo redefine el transporte en EU: también puede alterar la velocidad, el costo y la lógica del comercio exterior mexicano.

Camiones autónomos en Texas: ¿Qué empresas ya operan en rutas comerciales?

El avance de los camiones autónomos en Texas ya tiene nombres propios. Empresas como Aurora, Kodiak AI, Einride y Bot Auto pasaron de pruebas controladas a operaciones comerciales en carreteras abiertas.

Aurora, por ejemplo, ya transporta mercancías para compañías como Hirschbach y Driscoll’s en rutas activas. Kodiak AI colabora con gigantes logísticos como JB Hunt y Werner Enterprises, mientras que Bot Auto realiza trayectos entre Houston y Dallas-Fort Worth, incluso durante la noche.

Uno de los casos más disruptivos de los camiones autónomos en Texas es el de Einride, la startup sueca ya opera camiones eléctricos completamente autónomos sin cabina. Sin volante ni espacio para conductor, estos vehículos están diseñados desde cero para maximizar eficiencia y carga útil.

Aunque muchos de estos camiones aún incluyen conductores de seguridad, el siguiente paso ya está en marcha: eliminar por completo la intervención humana. Las empresas proyectan escalar de decenas a cientos de unidades en el corto plazo y alcanzar miles hacia 2027.

Rutas clave de camiones autónomos en Texas: Laredo, Dallas y El Paso

El despliegue no es aleatorio. Texas concentra algunas de las rutas más estratégicas del comercio en América del Norte.

Laredo, en particular, es el punto neurálgico del comercio entre México y Estados Unidos. Por ahí pasa una parte crítica de las exportaciones mexicanas, lo que convierte a este corredor en terreno ideal para probar tecnologías que buscan acelerar la logística.

Desde Laredo hacia Dallas-Fort Worth o El Paso, los camiones autónomos comienzan a integrarse en trayectos largos, repetitivos y altamente transitados. También destacan rutas como Houston-Dallas, donde empresas como Bot Auto ya operan de forma constante.

Además, el corredor que conecta Fort Worth con El Paso forma parte de una de las rutas más importantes del transporte en Estados Unidos, enlazando la costa este con la oeste. En ese entramado, Texas funciona como bisagra… y ahora también como laboratorio.

La lógica es clara: menos tráfico urbano, trayectos extensos y condiciones relativamente controladas hacen de estas rutas el escenario perfecto para la autonomía.

Comercio México-EU: ¿Por qué los camiones autónomos pueden cambiar las exportaciones?

Para México, el avance de los camiones sin conductor no es una curiosidad tecnológica. Es un factor que puede impactar directamente en su principal motor económico: el comercio con Estados Unidos.

La promesa central es simple: operación 24/7. A diferencia de los operadores humanos, estos vehículos pueden circular prácticamente sin descanso, lo que reduce tiempos de traslado desde la frontera México-EU hacia centros de distribución.

Esto podría traducirse en:

Entregas más rápidas

Menores costos logísticos

Mayor competitividad para exportadores mexicanos

En un contexto donde la eficiencia define cadenas de suministro, cada hora cuenta. Y si un camión puede avanzar toda la noche sin pausas, la ventaja se vuelve tangible.

Además, la industria del transporte enfrenta un déficit estructural de operadores tanto en México como en Estados Unidos. La automatización aparece como una solución a ese cuello de botella.

Sin embargo, el impacto no será uniforme. La integración de esta tecnología también dependerá de regulaciones, infraestructura y coordinación binacional.

Empresas como Aurora, Kodiak AI, Einride y Bot Auto pasaron de pruebas controladas a operaciones comerciales en carreteras abiertas con camiones autónomos. (Shutterstock)

Ventajas y riesgos: eficiencia, costos y el temor por el empleo

El discurso a favor de los camiones autónomos se apoya en tres pilares: eficiencia, seguridad y costos.

Por un lado, la eliminación de la fatiga humana podría reducir accidentes. Por otro, la operación continua permitiría optimizar rutas y disminuir tiempos muertos. Sin embargo, el avance no está exento de sombras.

Problemas técnicos como el “frenado fantasma” —cuando los sensores detectan obstáculos inexistentes— generan preocupación. Además, la aceptación pública aún está en construcción: no todos se sienten cómodos con la idea de camiones de 20 toneladas circulando sin conductor.

El mayor punto de tensión está en el empleo. Miles de camioneros podrían verse afectados en el largo plazo, lo que abre un debate sobre la reconversión laboral y el futuro del trabajo en el sector.

El futuro del transporte de carga en México y EU: esto apenas empieza

Lo que hoy se observa en Texas es apenas el primer acto de una transformación más amplia.

Las empresas ya planean escalar operaciones, eliminar conductores de seguridad y expandir rutas hacia nuevos corredores. En ese escenario, los camiones autónomos podrían convertirse en una pieza central del comercio en América del Norte.

Para México, el reto será adaptarse a este nuevo ritmo sin perder competitividad. La frontera no solo marcará el límite entre países, sino también entre modelos logísticos: uno que descansa… y otro que nunca se detiene.

Mientras algunos camiones esperan que sus conductores descansen antes de retomar la carretera, otros ya avanzan sin pausa, guiados por código y todo indica que no van a frenar.

Con información de Adilene López / Hispanic Global News.