Milena Quiroga impulsa una movilidad moderna y eficiente con Tiburón Urbano

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, destacó la consolidación del sistema de transporte público Tiburón Urbano.

Como parte de la visión de la alcaldesa Milena Quiroga Romero para transformar la movilidad en la ciudad, el sistema de transporte público Tiburón Urbano (TU) se consolida como uno de los principales ejes del Plan Más Movilidad para La Paz, destacando por su crecimiento, innovación y respaldo del Gobierno de México.

Desde su arranque en agosto de 2024, el sistema ha registrado más de 2.3 millones de viajes, reflejando la confianza de la ciudadanía en un modelo de transporte moderno, seguro y eficiente.

Este crecimiento ha sido reconocido a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien apoyará enviando más unidades para ampliar el servicio, ya que ha sido testigo del potencial del Tiburón Urbano como un modelo de movilidad exitoso.

Por otra parte, la alcaldesa recordó que las unidades TU están equipadas con aire acondicionado, cámaras de videovigilancia, botón de emergencia y sistema de pago electrónico, además de contar con accesibilidad mediante rampas para personas con discapacidad en algunas unidades.

Asimismo, las y los usuarios pueden monitorear en tiempo real la ubicación de las unidades a través de App La Paz, lo que brinda mayor certeza en los tiempos de traslado, mejorando la experiencia del servicio.

Milena Quiroga dijo que con estas acciones, la administración municipal continúa firme en seguir impulsando una ciudad más ordenada, moderna y con movilidad eficiente.