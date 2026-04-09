Milena Quiroga fortalece el abasto de agua en La Paz: C4 detecta huachicol, fugas y fallas en tiempo real

Milena Quiroga explicó que el C4 del Agua también ha sido clave para identificar fugas, tomas clandestinas e irregularidades.

La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, destacó los resultados del Centro de Monitoreo del Agua, conocido como el C4 del Agua, una herramienta estratégica que permite supervisar en tiempo real la red hidráulica, combatir el huachicol de agua y fortalecer el abasto para las familias paceñas.

Desde este centro, el Ayuntamiento de La Paz monitorea el funcionamiento de pozos, acueductos y tanques elevados, además de revisar cuánta agua aporta cada fuente, detectar fallas, vigilar el nivel de almacenamiento y dar seguimiento al cumplimiento de tandeos y horarios de distribución por colonia. Esta capacidad de monitoreo permite tomar decisiones más rápidas, cuidar mejor el recurso y mejorar la presión y el servicio en distintos puntos de la ciudad.

Milena Quiroga explicó que el C4 del Agua también ha sido clave para identificar fugas, tomas clandestinas e irregularidades en la operación del sistema. Como ejemplo, informó que recientemente se detectó el ingreso de pipas a un pozo a partir de una disminución inusual en el volumen de agua, lo que permitió actuar de inmediato. Subrayó que esta tecnología ayuda a cerrar espacios al huachicol de agua y a proteger un recurso que por años fue vulnerable al desorden y al abuso.

La alcaldesa recordó que antes de 2022 varios pozos sufrían vandalismo constante, situación que comenzó a cambiar con la instalación de cercos y cámaras de seguridad, así como con una estrategia de vigilancia y control más eficiente. Señaló que hoy La Paz cuenta con mejores herramientas para cuidar su infraestructura hídrica y responder con oportunidad ante cualquier anomalía.

Milena Quiroga subrayó que esta estrategia local está en sintonía con el Plan Nacional Hídrico y con el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es garantizar el agua como derecho, ordenar su gestión y fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

“Con trabajo, resultados y profesionalización, en La Paz, sí cuidamos el agua; en La Paz, sí combatimos el huachicol; y en La Paz, sí estamos pensando en el presente y en el futuro de las familias”, expresó Milena Quiroga.

Con acciones como el C4 del Agua, el gobierno municipal de La Paz reafirma su estrategia para llevar más agua a los hogares, ordenar el sistema y proteger el derecho al agua de la población, bajo el liderazgo de Milena Quiroga y en coordinación con la política hídrica nacional.