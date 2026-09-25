Carrera Panamericana 2026: ruta, fechas y distancia oficial.

La Carrera Panamericana 2026 regresa al formato de siete días y recorrerá 4,002 kilómetros entre Tuxtla Gutiérrez y Zacatecas, del 16 al 22 de octubre. Así lo detalla Carlos Cordero, director de carrera y presidente del Rally Automóvil Club, la autoridad que avala la competencia, en entrevista sobre la edición de este año.

La Carrera Panamericana es la carrera de autos clásicos más importante del mundo. Nació para festejar que México fue el primer país en terminar la Carretera Panamericana, que hoy cruza el continente de Alaska a la Patagonia. La edición pasada se corrió en ocho días, para celebrar los 75 años de la primera carrera; esta vuelve al esquema tradicional.

“Es un rally de velocidad: gana quien hace menos tiempo en las etapas donde se cierra el tráfico”, explica Cordero.

La Carrera Panamericana 2026 — Arte promocional del rally México Ilustración promocional de La Carrera Panamericana Rally 2026 México,

¿Cuál es la distancia oficial de la ruta?

El recorrido se anunció con cifras distintas a lo largo del año —3,500 kilómetros en abril, 3,900 en un comunicado posterior—, lo que generó confusión. Cordero aclara la cifra definitiva.

“Son 562 kilómetros de velocidad y 3,440 de tránsito, lo que da un total de 4,002 kilómetros. La cifra oficial siempre está en el Itinerario; los números cambian porque se ajustan conforme se cierra la ruta, pero esa es la definitiva de esta edición.”

¿Cómo separa la dirección de carrera de las sanciones?

Cordero es director de carrera y a la vez preside el Rally Automóvil Club. Sobre el posible conflicto en la aplicación de castigos, marca la línea con claridad.

“Las sanciones no las aplico yo, las aplica el comisario deportivo. Yo tomo decisiones como director de carrera, pero la mayoría de las sanciones ya están escritas en el reglamento. Es como si pasas un alto, te cuesta 1,000 pesos y no hay vuelta. Cuando se genera una controversia, la resuelve la Comisión Nacional de Rallies a través del comisario deportivo.”

¿El dominio de Ricardo Cordero es del reglamento o del talento?

Ricardo Cordero empató el récord de siete títulos de Pierre de Thoisy y va por el octavo. Ante la pregunta de si ese dominio refleja un reglamento que premia el presupuesto o la falta de diferencias entre competidores, la respuesta apunta a la constancia.

“Como en todo el automovilismo, la categoría Turismo Mayor tiene los autos con más atributos y, por lo tanto, los equipos más poderosos. Pero los autos son muy parecidos entre sí porque el mismo taller prepara a casi todos: Control Dinámico de Masas. El único que se ha metido en medio es Hilaire Damiron, que le ha ganado a Ricardo. Lo que marca la diferencia es que Ricardo es el piloto que más corre.”

Según Cordero, Ricardo Cordero es campeón del NACAM Rally y del Nacional, compite en el campeonato de Estados Unidos y en fechas del ARA: “Ahí sí hace sentido el talento, pero también la constancia”.

¿Qué es el nuevo Sport & Classic Tour?

La edición 2026 estrena una segunda categoría formal. El Sport & Classic Tour dejó de ser un recorrido sin premiación para convertirse en un rally de regularidad, en el que se da a los participantes un promedio de velocidad y gana quien lo sostiene mejor durante los tramos.

“Queríamos darle un formato de carrera, con un orden real: antes todos participaban, pero nadie ganaba. También necesitábamos controlar el ímpetu de los competidores, porque al rodar por un tramo ya cerrado al tráfico, a muchos les ganaba la emoción.”

Cordero explica que se trata de un híbrido: no es un rally de regularidad tradicional con controles cada pocos kilómetros, sino que la velocidad se mide de forma constante con el sistema SAS, el mismo que usa el Mundial de Rally. Habrá premiación por día y también al final.

¿Qué cambios de reglamento trae 2026?

Entre los ajustes de esta edición, la organización actualizó las homologaciones de los trajes de competencia conforme a una nueva norma de la FIA acordada con los competidores. Además, se instalarán restrictores en los carburadores de todos los motores V8 para asegurar que el flujo de aire sea el mismo para todos. El resto, señala Cordero, son ajustes menores de fechas.

La Carrera Panamericana 2026 arranca el 16 de octubre en Tuxtla Gutiérrez y cierra el 22 en Zacatecas.