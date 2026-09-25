Irán promete ante la ONU abrir el Estrecho de Ormuz en 7 días... solo si Trump levanta el bloqueo naval

El Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, escucha al Presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Irán ofreció reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones sobre su programa nuclear en siete días si Estados Unidos levanta el bloqueo naval, exime de las sanciones a las ventas de petróleo iraní y respeta un alto el fuego que incluya al Líbano.

Según uno de los asistentes, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, detalló la propuesta en una reunión privada celebrada el jueves al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Trita Parsi, vicepresidente ejecutivo del grupo de expertos Quincy Institute, que asistió al evento, dijo que Araghchi sugirió que un acuerdo rápido ayudaría al presidente estadounidense Donald Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.

Ni la misión de Irán ante la ONU ni otros funcionarios iraníes hicieron comentarios de inmediato.

La propuesta se asemeja mucho al llamado Memorando de Entendimiento alcanzado en junio, pero con un calendario acelerado. El acuerdo anterior, que contemplaba un período provisional de 60 días, fracasó rápidamente cuando Irán reanudó los ataques contra buques en el estrecho.

Trump dice que ‘no tiene prisa’ en llegar a un acuerdo con Irán

Trump declaró que no tiene prisa por llegar a un acuerdo, a pesar de que los altos precios del petróleo alimentan la inflación y agravan la preocupación por el costo de vida. Por parte iraní, existen dudas sobre si los sectores más intransigentes que dominan las fuerzas de seguridad aceptarán las concesiones propuestas por figuras más moderadas, como el presidente Masoud Pezeshkian.

“Si Trump considera que este acuerdo vale la pena y puede reportarle beneficios políticos antes de las elecciones de mitad de mandato y reducir los precios de la gasolina, quizás veamos una flexibilidad sin precedentes”, declaró Parsi.

Sin embargo, señaló su profunda desconfianza, especialmente ante la posibilidad de que Irán simplemente esté ganando tiempo para vender más petróleo y aliviar su crisis económica.

En la más reciente muestra de actividad diplomática, Pezeshkian recibió al primer ministro de Qatar a primera hora del viernes. Qatar ha desempeñado un papel clave como mediador, incluso durante las horas de conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos que se celebraron esta semana en la ONU.

No estaba claro cuánto tiempo permanecerían Pezeshkian y Araghchi en Estados Unidos después de que Pezeshkian interviniera el miércoles en la reunión anual de líderes mundiales de la ONU .

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró el miércoles que “si hay oportunidad de intercambiar ideas y mensajes, lo haremos”.