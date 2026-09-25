Huracán ‘Odalys’ se intensifica a categoría 4 en el Pacífico: ¿Su trayectoria afectará a México?

Además del huracán 'Polo', Conagua mantiene vigilancia de 'Odalys' que se intensificó a categoría 4 este viernes.

El huracán Odalys se intensificó a categoría 4 durante la mañana de este viernes 25 de septiembre, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El ciclón está a mil 570 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y no se prevé que genere efectos en México.

Los vientos máximos sostenidos del ciclón son de 215 kilómetros por hora, con rachas de 260 kilómetros por hora y desplazamiento al nor-noreste a 7 kilómetros por hora.

Debido a que el sistema no representa peligro para el territorio nacional, no hay recomendaciones para el país.

¿Qué sabemos de la trayectoria del huracán ‘Odalys’?

Durante este viernes, el huracán Odalys se mantendrá como categoría 4 y a la medianoche del sábado 26 de septiembre se degradará a categoría 3 a mil 315 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, según la trayectoria prevista por Conagua.

Odalys será categoría 2 al mediodía del sábado y hacia la medianoche se degradará a categoría 1 mientras continuará alejándose de las costas del país.

A partir del mediodía del domingo 27 de septiembre, Odalys se degradará a tormenta tropical a 1,050 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

Desde ese momento solo serán los remanentes de la tormenta postropical frente a Baja California Sur.

¿Dónde habrá lluvias hoy 25 de septiembre?

La atención se concentra en el huracán Polo, que se ‘aferra’ a la categoría 5 y continuará desplazándose al suroeste de las costas de Jalisco.

Su circulación mantendrá la probabilidad de lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa; y puntuales fuertes en zonas de Baja California Sur, Michoacán y Colima, además de oleaje elevado y rachas fuertes de viento.

Además, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua; y puntuales fuertes en zonas de Durango y Sonora.

A dichas condiciones se suman canales de baja presión en el interior del país, inestabilidad atmosférica, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico frente a costas del Pacífico sur mexicano y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán. Por esa razón, habrá lluvias intensas en los siguientes estados:

Oaxaca.

Chiapas .

. Veracruz.

Tabasco.

Las lluvias muy fuertes serán en las siguientes zonas de estas entidades:

Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Querétaro .

. Hidalgo.

Puebla .

. Guerrero.

Campeche .

. Quintana Roo.

Las precipitaciones fuertes serán en zonas de Nuevo León y Yucatán, así como chubascos en los siguientes estados: