Confianza estratégica en un entorno incierto: visión de las aseguradoras

El entorno macroeconómico global continúa caracterizándose por una elevada incertidumbre, impulsada por tensiones geopolíticas, presiones inflacionarias persistentes y condiciones financieras restrictivas. En este contexto, el estudio KPMG 2025 Insurance CEO Outlook, ofrece un panorama claro de cómo los directores generales (CEO) de la industria de seguros evalúan el entorno económico y cómo esta percepción influye en sus decisiones estratégicas para los próximos años.

OPTIMISMO PRUDENTE FRENTE A UN ENTORNO DESAFIANTE

Los resultados del estudio reflejan una confianza empresarial cautelosa. Si bien los líderes reconocen señales de estabilización económica en algunos mercados, prevalece una actitud de vigilancia ante riesgos estructurales que podrían afectar el crecimiento de las organizaciones. La volatilidad macroeconómica, combinada con cambios regulatorios y una demanda del mercado cada vez más exigente, obliga a las aseguradoras a equilibrar expectativas de crecimiento con una gestión de riesgos cada vez más desafiante.

Al respecto, el nivel de confianza que señalan en cuanto a las perspectivas de crecimiento de sus organizaciones pasó de 74% en 2024 a 82% en 2025. Asimismo, 78% se declara optimista con respecto al crecimiento de la industria, frente al 76% registrado el año anterior.

Este optimismo moderado no implica mantenerse expectantes. Por el contrario, los CEO aseguran estar mejor preparados que en ciclos económicos anteriores, gracias a modelos de negocio más diversificados, una mayor disciplina financiera y avances relevantes en digitalización y analítica.

Para los líderes de la industria de seguros, la digitalización y la conectividad se consolidan como la palanca operativa más relevante para acelerar el crecimiento; de hecho, 24% los identifica como su foco estratégico. En segundo lugar, 15% de la muestra global señala como prioridad la necesidad de blindar el capital y los costos operativos frente al impacto de la inflación, reflejando una estrategia orientada a mantener la solidez financiera.

HACER FRENTE A LAS AMENAZAS CIBERNÉTICAS

Debido a sus amplias bases de clientes, las compañías aseguradoras, especialmente las orientadas al mercado de consumo y retail, son objetivo de ciberataques, lo que incrementa el riesgo de exponer información sensible que pueda afectar su reputación corporativa.

De acuerdo con el informe, el mayor desafío para el crecimiento de estas instituciones es el cibercrimen y la inseguridad digital, así lo indican 83% de los participantes. En consecuencia, la inversión prioritaria que realizan las organizaciones para mitigar riesgos se concentra en ciberseguridad y resiliencia frente a riesgos digitales, identificada por 53% de la muestra como una prioridad.

Paralelamente, el seguro contra riesgos cibernéticos se perfila como una importante área de crecimiento en el mercado corporativo. No obstante, los líderes de la industria advierten que los costos por siniestros y los índices de pérdida continúan siendo motivo de atención, ya que las reclamaciones por eventos cibernéticos muestran un notable incremento.

ENTUSIASMO POR GENERAR M&A

La mitad de las y los CEO participantes (50%) prevé realizar acuerdos de alto impacto en los próximos tres años, una proporción superior a la observada en cualquier otra industria. En un mercado altamente fragmentado, existe un amplio margen para la consolidación.

Entre los principales impulsores de las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) se encuentra la búsqueda de sinergias de escala para gestionar de forma más eficiente los costos regulatorios asociados a la ciberseguridad y temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), así como la diversificación hacia nuevas geografías y líneas de negocio.

En conclusión, el análisis de KPMG deja claro que la confianza empresarial en la industria de seguros está informada y cuenta con una visión estratégica. Las y los CEO reconocen la complejidad del entorno económico, así como los principales riesgos, pero también confían en que las decisiones tomadas hoy en materia de eficiencia, transformación y gestión del riesgo sentarán las bases para un crecimiento sostenible a mediano plazo. En un mundo marcado por la incertidumbre, el mensaje es claro: la confianza no proviene de la ausencia de riesgos, sino de la capacidad de anticiparlos y gestionarlos con solidez.