Jurado de Nuevo México concluye que Facebook engañó sobre privacidad de datos: ‘Incurrió en infracciones’

Un jurado de Nuevo México determinó este viernes 25 de septiembre que Facebook engañó a millones de usuarios sobre sus prácticas de privacidad y de cómo protegía sus datos personales. El veredicto es la segunda victoria que la Fiscalía de Nuevo México logra contra Meta este año.

Tras un juicio de dos semanas en el Tribunal de Distrito estatal de Santa Fe, el jurado determinó que la red social había incurrido en múltiples infracciones de la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México, debido a su política para monetizar los datos de los usuarios de la red social y la filtración de información a Cambridge Analytica.

La fiscalía sostuvo que Facebook permitió recopilar información de los usuarios a través de una aplicación llamada ‘thisisyourdigitallife’, la cual se presentaba como un cuestionario académico de personalidad.

Unas 270 mil personas realizaron el cuestionario; sin embargo, la plataforma permitía que la aplicación también recopilara datos de todas las personas que figuraban como amigos de dichos usuarios, la mayoría de las cuales nunca instaló la aplicación ni dio su consentimiento.

Recopilación de datos acabó afectó a 70 millones de usuarios de Facebook

La recopilación de datos acabó afectando a unos 70 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos —incluidos cerca de 350 mil residentes de Nuevo México— y a 87 millones de personas en todo el mundo.

Posteriormente, los datos fueron vendidos a Cambridge Analytica, una consultora política ya desaparecida, que utilizó esta información para elaborar perfiles psicológicos destinados a campañas de publicidad política segmentada durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016.

Facebook tuvo conocimiento de esta venta indebida en diciembre de 2015, pero no notificó a los afectados, no verificó que los datos hubieran sido realmente eliminados ni auditó otras aplicaciones de terceros en busca de abusos similares. De hecho, el público no se enteró de la brecha de seguridad hasta marzo de 2018, sostuvo la demanda.

El juez a cargo del juicio tendrá que determinar cuánto deberá pagar la empresa. La Fiscalía de Nuevo México ha solicitado una multa máxima de 5 mil dólares por infracción.

El Fiscal de Nuevo México, Raúl Torrez, dijo en un comunicado que el caso buscaba “responsabilizar a una de las corporaciones más grandes del mundo por haber traicionado la confianza” del Estado y de los usuarios a nivel global.

Este es el segundo caso que el Departamento de Justicia de Nuevo México gana contra la empresa este año, en marzo pasado un jurado de Nuevo México impuso a Meta una multa de 375 millones de dólares por ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil.