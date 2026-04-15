Anticipan que el precio de las oficinas aumentará 8.4% durante este año

Santa Fe apunta a recuperar terreno por la entrada de ‘El Insurgente’, mientras crece la demanda por oficinas más pequeñas, listas para usarse y con servicios integrados. [Fotografía. Shutterstock]

El 2026 será un año de consolidación para el sector de las oficinas e impulsado por los trabajos híbridos, la migración hacia espacios más reducidos y de alta gama, sin embargo, se estima que los precios de renta se incrementen 8.4 por ciento.

“Ya empezamos a ver un mayor flujo de ocupación en corredores importantes del país, pero con mayores temas de calidad, con menores espacios que impliquen menores costos operativos para las empresas y con certificaciones ambientales, como filtro de inversión, pero con mayor costo”, señaló Vianey Macías, Head of Market Research de la plataforma Spot2.mx.

Según la firma, para el 2026 se espera que el precio promedio de las rentas de oficinas clase “A” y “B” se ubique en 22.51 dólares por metro cuadrado (m²), lo que implica un alza frente a los 20.75 dólares de 2025. En el Valle de México y en Monterrey el costo podría elevarse hasta los 24.26 y 23.15 dólares por m², respectivamente.

En oficinas, agregó Macías, la absorción tenderá a concentrarse en activos clase “A” y “A+”, particularmente aquellos capaces de ofrecer eficiencia energética, flexibilidad operativa y menores riesgos de obsolescencia funcional.

En 2025, los cinco mercados más dinámicos del país, que son Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro y Tijuana sumaron una absorción bruta de alrededor de 485 mil m² de Área Neta Rentable (ANR), según Datoz, la plataforma de inteligencia inmobiliaria.

En el 2025, los corredores más activos fueron Insurgentes y Polanco, los cuales absorbieron el 26 y 23 por ciento, respectivamente del total en la capital del país donde la absorción bruta de espacios de oficinas alcanzó los 340 mil m².

Mientras que en la capital regiomontana donde la absorción bruta llegó a los 82 mil m², fue impulsada por las empresas del sector automotriz, que concentraron 14 mil 772 m², destacando la compañía japonesa Yazaki, en Santa Catarina, dedicada a la manufactura de arneses y componentes eléctricos para vehículos.

Por su parte, Guadalajara registró una absorción anual de 45 mil m², impulsada por empresas de Consultoría y Logística, entre ellas, Nielsen en el edificio HPE Business Park.

De acuerdo con Vianey Macías, las oficinas de Santa Fe en la CDMX se verá beneficiada por la operación del Tren Interurbano “El Insurgente” que corre de Observatorio a Zinacantepec, conectando la zona industrial de Toluca con la capital.

“A partir de la implementación del tren va a volver a resurgir este corredor y va a empezar a incrementar sus precios con todo este ‘boom’ industrial”, señaló.

Centralizado

Actualmente las oficinas ubicadas en dicha zona del poniente de la capital del país registran una vacancia de 22 por ciento, lo que significa que dos de cada 10 espacios no encuentran arrendatario y no genera ingresos, mientras que en zonas como Polanco, la cifra es de 12 por ciento.

Polanco se mantiene como el “submercado” más demandado con una ocupación del 89.71 por ciento, superior al promedio de la ciudad, en tanto que en Santa Fe la tasa asciende a del 75.58 por ciento.

“A menudo se subestima la fortaleza de Santa Fe, pero los datos son claros, con más de 1.4 millones de m² de inventario, sigue siendo el distrito financiero por excelencia. La absorción positiva en este corredor nos indica que las empresas siguen valorando la infraestructura de clase mundial”, señaló Paulette Lecuona, directora comercial de Grupo FREL.

FREL es una de las desarrolladoras inmobiliarias con mayor trayectoria en México, con más de 70 años de experiencia en el mercado y maneja proyectos de alto perfil como el Corporativo American Express y el complejo de uso mixto Plaza Polanco. Actualmente destacan desarrollos modernos como The Summit en Santa Fe.

“Ahorita hemos notado solicitudes de empresas que buscan espacios más chicos, que ya estén acondicionados y amueblados Plug & Play, que es lo que te ofrece un coworking, ya amueblado, con todas las comodidades y servicios que otro edificio te pudiera dar”, detalló Lecuona.

Aunque las oficinas están resurgiendo, para Vianey Macías persisten algunos obstáculos que van desde el suministro de energía, el financiamiento, hasta la cautela de los inversionistas por la renegociación del Tratado Comercial de México, EU y Canadá T-MEC.