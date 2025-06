Crecerá 8% la oferta de oficinas flexibles para el segundo semestre

Las opciones de espacios flexibles y de coworkings en México se estima que crecerá 8 por ciento anual durante el segundo semestre, impulsados por la llegada de nuevas marcas, expansiones y la demanda de empresas.

“Nuestra huella reportada a principios de este año eran 400 mil metros cuadrados afiliados y calculamos que va a ser un 8 por ciento de crecimiento (para el segundo semestre). Los porcentajes de ocupación de la industria son muy positivos, estamos reportando cifras arriba del 85 por ciento lo cual está provocando que los operadores están empezando a trabajar para inventariarse hacia el segundo semestre del año”, aseveró Isaac Carreón, presidente de la Asociación Mexicana de coworkings y Espacios Flexibles (Amxco), que agrupa a firmas como CoLabora, Flexoffice, WorkING, NexOffices y Colony Spaces.

Especialistas señalan que, a pesar de que durante el primer trimestre en el país privó la incertidumbre comercial por la imposición de aranceles de EU a varios países, provocando cierres anticipados de contratos de corto plazo en oficinas flexibles, pausa a negociaciones en nuevas ocupaciones y que se pausaran iniciativas de expansión empresas de coworking, hacia el segundo semestre la perspectiva para la industria ha mejorado.

“A finales de este segundo trimestre vimos ya la recuperación y el ritmo que veníamos tomando, porque lo que empezó a pasar es que al existir incertidumbre, lo más viable para las compañías es firmar a corto plazo sus contratos de oficinas, esto para los coworkings, business centers y oficinas flexibles ha visto de manera positiva”, dijo Carreón a El Financiero.

Las oficinas flexibles se han convertido en la mejor opción para empresas que siguen en crecimiento y ahora buscan reducir costos ante la incertidumbre.

Además, los operadores de oficinas flexibles se encuentran alistando la entrega de más metros cuadrados o nuevas aperturas.

Datos proporcionados por la firma de coworking mexicano, Inahouse, revelan que actualmente en la Ciudad de México existen 287 espacios de coworking, de los cuales el 21 por ciento se concentra en Polanco, el 19 por ciento en Roma-Condesa, 12 por ciento en Reforma al igual que en Santa Fe y un 9 por ciento en la Del Valle.

En lo que va del año varias empresas internacionales han apostado por ocupar oficinas flexibles y contratos de corto plazo como la proptech estadounidense Zillow, la fintech Plata Card que ha arrendado más de mil metros y está en negociaciones de otros 2 mil metros más, así como la empresa TigerConnect que arrendó espacios flexibles con contratos más extendidos.

Por otro lado, grandes empresas de coworking como WeWork evalúan regresar a las aperturas de grandes centros de coworking en México tras varios años sin proyectos, mientras que International Workplace Group (IWG) anunció la apertura de seis centros de trabajo de las marcas Regus y Spaces.

Presencia

Oficinas tradicionales también tienen crecimiento en México

La recuperación del sector tradicional de oficinas, también ha mostrado signos positivos de recuperación y se han mostrado resilientes ante el escenario de incertidumbre y amenazas arancelarias.

De acuerdo con la plataforma de búsqueda de inmuebles comerciales Spot2, en abril las búsquedas de oficinas en México creció un 101 por ciento comparado contra el mes previo, al pasar de una búsqueda promedio mensual en marzo de 281 metros cuadrados a 565 metros cuadrados en abril.

“La tendencia es que son espacios de alrededor de 500 metros cuadrados, un poco contrario a lo que se buscaba antes que eran espacios más chicos, más espacios de coworking. En los últimos años esa búsqueda había aumentado mucho, ahora repuntó espacios más de mediano tamaño”, dijo Jorge Sequeira, cofundador y COO de Spot2.mx.

Destacó que los espacios híbridos se han popularizado y además ha incrementado la búsqueda de nuevas oficinas no sólo en la Ciudad de México sino en otras ciudades como Monterrey, Guadalajara, incluso Naucalpan.

El directivo afirmó que la política arancelaria de EU no ha impactado al sector. “Más que la incertidumbre no les afecta tanto el arancel, no han pasado tanto”, dijo.

En el primer trimestre del 2025 la absorción neta de oficinas en la CDMX, el mercado más grande del país, alcanzó los 70 mil metros cuadrados, un alza anual del 60 por ciento, mientras que del 2025 al 2028 se espera que se entreguen hasta 290 mil metros cuadrados, como reactivación de obra que había caído en los últimos años.

“Ha habido operaciones relevantes, específicamente en el corredor de Polanco. Insurgentes sur y Reforma han tenido las operaciones más grandes”, dijo Alan Rodríguez, director comercial de Grupo Frel y destacó ejemplos como la llegada de las nuevas oficinas de Netflix en Miyana y otras empresas.