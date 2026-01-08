Protestan trabajadores y extrabajadores de AHMSA: Acusan que llevan 3 años sin salario ni liquidación

En 2024 AHMSA fue declarada en quiebra por un juzgado mercantil y desde entonces no ha dado certeza en el pago de sus extrabajadores.

Trabajadores y ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) tomaron este jueves 8 de enero las instalaciones del Juzgado Cuarto de Distrito con sede en Monclova, en rechazo a la prórroga que otorgó al síndico de vigilancia, Víctor Manuel Aguilera, para iniciar con el proceso de subasta hasta en 30 días.

“Ya basta de prórrogas”, “cero tolerancia a los retrasos”, exigian pancartas y consignas vertidas contra el síndico y el ex director de la siderúrgica, Alonso Ancira Elizondo, los trabajadores y ex trabajadores clamaron justicia.

Altos Hornos de México fue la siderúrgica más importante del país, y de la que dependía la economía de al menos 70 mil familias en tres regiones de Coahuila, se vio envuelta en actos de corrupción cometidos contra Petróleos Mexicanos.

Su entonces presidente del Consejo de Administración, Alonso Ancira, fue señalado de sobornar con 3.5 millones de dólares al entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, para lograr la venta de una planta inoperable de fertilizantes, denominada Agronitrogenados.

¿Qué paso tras la quiebra de AHMSA?

En noviembre de 2024, un juzgado en materia mercantil declaró en quiebra a AHMSA, dejando en un limbo legal a trabajadores y extrabajadores, quienes dejaron de percibir salarios y prestaciones

Altos Hornos de México, emitió un comunicado en el que reveló adecuaciones a las bases de la subasta con el objetivo “de brindar certeza jurídica y condiciones equitativas a los inversionistas interesados, a fin de asegurarles un esquema de participación en igualdad de circunstancias”.

Julián Torres Ávila, representante del movimiento de defensa de los trabajadores de AHMSA dio a conocer que el plantón será permanente, y refirió que la igualdad de circunstancias de las que habla la siderúrgica y la autoridad judicial no son las mismas para los trabajadores y extrabajadores.

“No estamos de acuerdo con ninguna prórroga. Ya son tres años, (sin sueldo, ni prestaciones) ya no podemos esperar más”.

¿Qué exigen los trabajadores y extrabajadores de AHMSA?

Altos Hornos de México argumentó la solicitud de prórroga del síndico de vigilancia para el proceso de quiebra, en la complejidad del asunto mercantil y atribuyó el retraso a la falta de respuesta de instancias federales.

“Cabe señalar que a la fecha, la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo (PROFEDET) no ha dado respuesta a los cuestionamientos que respecto a los créditos laborales preferentes le planteó la Jueza rectora del procedimiento concursal”.

Los manifestantes exigen la venta inmediata de la siderúrgica, cuyo cierre de operaciones afectó a casi 10 mil trabajadores directos y 7 mil indirectos, con un impacto directo en la economía de las regiones Centro-Desierto y Carbonífera del estado.

Julián Torres, represente de los trabajadores, reveló que otro grupo de afectados viajará a la Ciudad de México para plantarse frente a Palacio Nacional hasta que la autoridad judicial revoque la prórroga, y sean atendidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien prometió solución al conflicto.

Al respecto, el síndico de vigilancia para el proceso de quiebra, Víctor Manuel Aguilera, negó que la prórroga solicitada al juzgado federal, sea una estrategia de retraso. “Estoy trabajando para que la subasta se pueda llevar a cabo el 2 de marzo”, aseguró.