Juzgado acelera venta de AHMSA; ordena entregar bases de subasta en 48 horas

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles activó los preparativos para la venta de Altos Hornos de México (AHMSA) y de Minera del Norte (MINOSA) al ordenar al síndico encargado del proceso de quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, entregar en un plazo máximo de 48 horas, las bases que regularán la subasta.

La instrucción, emitida por la jueza Ruth Haggi Huerta García, busca acelerar el proceso antes del periodo vacacional, por lo que autorizó que el actuario notificara al síndico, vía telefónica o mediante servicios de mensajería como WhatsApp, garantizar la entrega de las bases de la subasta de forma inmediata y sin retrasos procesales.

Durante su comparecencia el pasado 25 de noviembre ante la Comisión Especial para Revisar y Vigilar el Proceso de Quiebra de AHMSA del Senado de la República, Aguilera Gómez había estimado que la convocatoria podría publicarse en diciembre.

Con el ordenamiento de la jueza la expectativa se mantiene, en tanto, el Juzgado Segundo trabajará de forma ordinaria todo el mes y suspenderá labores hasta el 2 de enero, lo que deja una ventana para avanzar en la aprobación de la venta de activos.

La jueza consideró indispensable revisar con anticipación las bases de la subasta antes de emitir un pronunciamiento sobre la propuesta presentada por Aguilera, esto con el objetivo de asegurar publicidad, transparencia y certeza jurídica a las partes que buscan participar en el proceso de enajenación.

En el expediente se señala de manera recurrente que las bases serán puestas a disposición de los interesados únicamente cuando el procedimiento de venta sea autorizado; sin embargo, la juzgadora pidió adelantarlas para evaluar su contenido y verificar su cumplimiento con la Ley de Concursos Mercantiles.

Además, explicó que, fundado en los artículos 1 y 7 de dicha ley, el juzgado requirió al síndico exhibir las bases que regirán la subasta de las acereras ubicadas en Coahuila (AHMSA y MINOSA) como una unidad productiva.

Asimismo, advirtió que, de no atender el requerimiento dentro del plazo fijado, se impondrá una multa equivalente a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización, conforme al artículo 269 de la Ley de Concursos Mercantiles y las disposiciones constitucionales aplicables.

Con la orden, el proceso de venta de la acerera entra en una fase decisiva, pues la entrega de las bases abre la puerta a lanzar formalmente la convocatoria y avanzar hacia la subasta que permitirá a la acerera pagar la deuda de 61 mil millones de pesos, entre obligaciones financieras, adeudos con instancias gubernamentales e incumplimientos con trabajadores y proveedores.

Dicha cantidad, se divide en 22 mil millones de pesos con acreedores financieros, 17 mil millones con instancias gubernamentales —Pemex, CFE, IMSS, Infonavit y el SAT— y 22 mil millones con trabajadores y proveedores.