‘Sí le sabe’: La taquería donde comió el presidente de Corea del Sur antes del concierto de Stray Kids

Además del presidente de Corea del Sur, otras personalidades han elegido Atarantados para comer en sus visitas a México, tal como Katy Perry. (Foto: Cortesía/Cuartoscuro/Unsplash)

Lee Jae Myung, el presidente de Corea del Sur, aprovechó al máximo su visita a la Ciudad de México, ya que, además de sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, acudió a comer a la taquería Atarantados.

Su visita al establecimiento —en donde también han comido celebridades como la cantante Katy Perry— ocurrió antes del concierto de Stray Kids, banda de K-pop que dio un concierto en el Estadio GNP Seguros, al que acudió el mandatario.

Lee Jae Myung no hizo el recorrido por la Ciudad de México en solitario, ya que acudió a cenar y a disfrutar del show en compañía de Kim Hea Kyung, la primera dama de Corea del Sur.

¿Cuál es la taquería donde fue visto Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur?

Atarantados es una taquería relativamente nueva en la Ciudad de México. Abrió en septiembre de 2024; sin embargo, el proyecto nació mucho tiempo antes, tras las puertas de otro restaurante llamado Romería.

Este lugar estaba ubicado al norte del país y fue ahí donde coincidieron Sergio Cantú, Patricio Bernardini y Jorge Guadiana, las mentes detrás de la taquería de la Ciudad de México.

Aunque inicialmente los tres pusieron todo su empeño en sacar adelante a Romería, la pandemia cambió el panorama. El confinamiento no solo fue un reto para que el restaurante siguiera, sino también el pretexto para echar a andar nuevas ideas.

“Queríamos ganarle al tiempo, durante un año de la pandemia nos dedicamos a meterle cabeza”, afirmó Guadiana en una entrevista con el podcast ¡Qué buen chal!; de esta forma, comenzaron la planeación.

“Fue cuando nos dijimos los tres: ‘Ahorita vamos a crear, vamos a trabajar en esa taquería’. Y la hicimos desde cero, todo”, añadió para el podcast Detrás del espejo, en donde afirmó que su objetivo siempre fue destacar.

Lee Jae Myung acudió a comer a Atarantados antes de ir al concierto de Stray Kids en la Ciudad de México. (Foto: Cortesía)

“La visión de nosotros fue crear la taquería referencia, la mejor taquería de México”, dijo. Para ello, pensaron en todos los detalles, más allá del menú, puesto que deseaban que fuese una “experiencia redonda”.

“Le metimos creatividad, diseño de menú, arquitectura, colorimetría, todo lo que conlleva las áreas de un restaurante o de una taquería”, comentó en la conversación con ¡Qué buen chal!.

Sobre el nombre, Jorge Guadiana agregó para Detrás del espejo que nació tras una lluvia de ideas con cientos de nombres; sin embargo, fue por una broma que finalmente eligieron Atarantados.

“Me acuerdo que en un momento dije: ‘Pues estamos bien pendejos los tres’”, comentó. A raíz de ello, se les ocurrió poner un nombre relacionado y fue así como llegó ‘Atarantados’.

Un nombre que, además, iba con todo lo que estaban buscando: “Era único, con el logo imponía”, compartió e indicó que seleccionaron el verde y blanco para la taquería, ya que son colores que transmiten felicidad.

La primera sucursal abrió en San Pedro Garza García, Nuevo León, y fue hasta septiembre de 2024 cuando trajeron el proyecto a la Ciudad de México, en donde se convirtió en una de las taquerías más populares.

¿Cómo es Atarantados, donde cenó Lee Jae Myung, presidente surcoreano?

La sucursal que Lee Jae Myung y Kim Hea Kyung visitaron fue la que se encuentra a unos pasos del Ángel de la Independencia, la cual cuenta con un salón amplio e iluminado con mesas y sillas para sus comensales.

Además, la cocina del establecimiento es abierta, por lo cual todos pueden ver cómo se preparan sus tacos. A diferencia de otras taquerías, los trompos de carne al pastor no están fuera, sino que la carne también se cocina dentro del local.

Para aquellas personas que disfrutan comer solas, también hay espacio, ya que el establecimiento cuenta con una barra ideal para que una persona pueda disfrutar de sus tacos tranquilamente.

En una publicación compartida por Atarantados, se puede ver que el presidente de Corea del Sur y la primera dama optaron por disfrutar sus órdenes de tacos en una mesa: “Sí le sabe mi presi”, dice la publicación.

Lee Jae Myung comió en compañía de la primera dama de Corea del Sur. (Foto: Cortesía)

Menú de Atarantados: ¿Cuánto cuesta comer en la taquería a la que fue Lee Jae Myung?

El menú de Atarantados es sencillo: cuenta con tacos, volcanes, cachetadas, árabes, especiales, botanas y, claro, los postres no pueden faltar para ‘llenar el huequito’.

Aunque puede parecer que son pocas las opciones, las combinaciones de proteínas son amplias e incluso cuentan con un trompo de chicharrón. Los precios van de los 59 pesos por el volcán atarantado a los 219 pesos por el ‘Pirata Atarantado’, dos tacos con queso, tocino y carne asada.

Tacos

Trompo de puerco (3 pzs): 89 pesos

Trompo de res (3 pzs): 157 pesos

Trompo negro (3 pzs): 99 pesos

Trompo de chicharrón (3 pzs): 165 pesos

Trompo surtido (4 pzs): 169 pesos

Bistek (2 pzs): 109 pesos

Suadero (2 pzs): 119 pesos

Molleja (2 pzs): 115 pesos

Abrazo de Rib Eye (1 pz): 145 pesos

Gaonera de Rib Eye (1 pz): 135 pesos

Volcanes

Carne asada: 69 pesos

Atarantado: 59 pesos

Cachetadas

Trompo de puerco: 72 pesos

Trompo negro: 85 pesos

Trompo de chicharrón: 137 pesos

Trompo de res: 135 pesos

Campechana: 95 pesos

Rib Eye: 99 pesos

Árabes

De res: 142 pesos

De puerco: 99 pesos

De falafel: 99 pesos

De puerco negro: 109 pesos

De cordero: 129 pesos

Especiales

Pirata Atarantado (2 pzs): 219 pesos

Suadero Atarantado (2 pzs): 139 pesos

Bistek encebollado (2 pzs): 129 pesos

Las botanas, como papas fritas, elotes y frijoles puercos, cuestan entre 75 y 219 pesos, mientras que los postres tienen un rango de 35 a 69 pesos. De acuerdo con Google Maps, el cheque promedio es de 300 pesos por persona.

¿En dónde está la taquería donde cenó Lee Jae Myung?

La sucursal de Atarantados que visitó el presidente de Corea del Sur se encuentra en la calle de Florencia número 6, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.