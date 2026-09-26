Sheinbaum defiende reforma de doble nacionalidad: ‘Ningún presidente puede tener dos banderas’

La presidenta defendió la reforma constitucional en un evento en Sonora. (Foto: Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este sábado 26 de septiembre en Sonora que si una persona quiere ser presidente o gobernador de cualquier estado del país, “no debe tener dos banderas”.

Durante su visita al estado, la mandataria recordó que la reforma que mandó al Congreso de la Unión, que obliga a candidatos presidenciales y gubernamentales a renunciar a la doble nacionalidad, ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.

“Esta semana va al Senado y esperamos que se apruebe”, indicó Sheinbaum durante el evento en Hermosillo.

La presidenta defendió la reforma constitucional y reiteró que ningún presidente o alguien que quiera ser presidente puede tener doble nacionalidad.

“Solo puede ser mexicano. Ningún presidente puede tener dos banderas o dos pueblos, solamente la bandera de México y el pueblo de México”, dijo ante los asistentes.

También respondió a las críticas que ha recibido su iniciativa y dijo que se trata de conservadores y reaccionarios que quieren volver al pasado.

“Hubo muchos que no levantaron la mano frente a esa reforma. Dijeron: ‘Queremos presidentes que tengan doble nacionalidad’”.

Rechazó que se trate de quitar los derechos a las personas, pues pueden tener incluso hasta tres nacionalidades, pero si van a competir por la presidencia o una gubernatura sólo pueden ser mexicanos.

Cámara de Diputados aprueba reforma sobre nacionalidad en candidatos

El pasado martes, la reforma constitucional, que obligará a los candidatos presidenciales y gubernamentales a renunciar a la doble nacionalidad, fue aprobada en la Cámara de Diputados.

Con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, la Cámara Baja aprobó en lo general la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a finales de agosto.

No obstante, la norma aún debe ser avalada por la mayoría del Senado en los próximos días, antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución mexicana “para determinar la nacionalidad única para el ejercicio de la titularidad de los poderes Ejecutivos federal y locales”.

El requisito aplica para los cargos de elección popular de la presidencia, las gubernaturas en 31 estados y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“Quien ejerza el cargo no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta de la mexicana”, indica la reforma.

Además, obliga a los estados a armonizar sus constituciones y su legislación electoral dentro de los 90 días naturales siguientes a su entrada en vigor.

La propuesta fue enviada a finales de agosto por Sheinbaum, al argumentar que una persona con doble nacionalidad “es ciudadano de dos naciones distintas” y “frente a injerencias, es indispensable que los gobernantes sean mexicanas o mexicanos”.

Con información de EFE