¿Quién es Chris Hansen? La historia real de ‘Primetime’, la nueva cinta de Robert Pattinson

La película Primetime, cuenta la historia del programa 'To Catch a Predator' que buscaba identificar a adultos que utilizaban internet para contactar a personas que creían menores con intenciones sexuales. (Fotografía. AP)

De interpretar a un vampiro que se enamora de una adolescente en la saga de Crepúsculo a perseguir a adultos que buscaban encuentros sexuales con menores. Robert Pattinson cambia los colmillos de Edward Cullen por el traje y la corbata de Chris Hansen en Primetime, una película que recupera uno de los programas más polémicos de la televisión estadounidense.

La cinta, dirigida por Lance Oppenheim, se traslada a 2006 para seguir al periodista durante el auge de To Catch a Predator, segmento de Dateline NBC que colocaba frente a las cámaras a hombres que acudían a una casa después de mantener conversaciones en internet con personas que creían menores de edad.

Sin embargo, Primetime no es una película biográfica convencional ni pretende reconstruir cada acontecimiento tal como ocurrió. La producción utiliza hechos y personajes reales para abordar el éxito del programa, sus métodos y las consecuencias que surgieron cuando una de sus operaciones terminó con la muerte de un fiscal de Texas.

¿Quién es Chris Hansen, el periodista que inspiró ‘Primetime’?

Christopher Edward Hansen es un periodista estadounidense de investigación, interpretado por Robert Pattinson en la cinta, cuya carrera comenzó décadas antes de que To Catch a Predator lo convirtiera en una figura reconocida de la televisión.

Graduado de la Universidad Estatal de Michigan, trabajó en medios locales y pasó por las estaciones WXYZ-TV y WDIV-TV de Detroit. En 1993 se incorporó al equipo de Dateline, donde cubrió casos como el atentado de Oklahoma City, el Unabomber y diferentes investigaciones relacionadas con fraudes y seguridad.

Su nombre alcanzó una nueva dimensión a partir de 2004 con To Catch a Predator. El proyecto, emitido periódicamente dentro de Dateline NBC hasta 2007, buscaba identificar a adultos que utilizaban internet para contactar a personas que creían menores con intenciones sexuales.

Las operaciones contaban con la colaboración de Perverted Justice, organización cuyos integrantes se hacían pasar por adolescentes en chats de internet. Después de las conversaciones, los hombres eran citados en casas preparadas para la grabación.

Al cruzar la puerta, no encontraban a la persona con quien creían haber hablado. Chris Hansen aparecía frente a ellos con copias de las conversaciones y los confrontaba ante las cámaras. Al terminar el encuentro, autoridades locales esperaban afuera para realizar los arrestos.

El formato convirtió al conductor en parte de la cultura popular estadounidense. “¿Por qué no tomas asiento?” fue una de las frases que utilizaba al confrontar a los sujetos y que terminó asociada con el programa. Al mismo tiempo, To Catch a Predator abrió cuestionamientos sobre los límites entre una investigación periodística, una operación policial y un espectáculo creado para la televisión.

'To Catch a Predator' causó polémica por la muerte de un fiscal de Texas (Fotografía. AP)

¿Cuál es la historia real detrás de ‘Primetime’?

Primetime se concentra en 2006, cuando To Catch a Predator ya se había convertido en un fenómeno de la pantalla chica. Sin embargo, la película avanza hacia uno de los episodios que provocaron mayores cuestionamientos sobre el programa: la muerte de Bill Conradt.

Conradt era fiscal asistente del condado de Rockwall, Texas, y había intercambiado mensajes y fotografías con una persona que creía que era un adolescente de 13 años, pero que en realidad formaba parte de la operación. A diferencia de otros hombres confrontados por Hansen, Conradt nunca acudió a la casa preparada para la grabación.

Las autoridades obtuvieron órdenes judiciales y acudieron a su domicilio en noviembre de 2006, acompañadas por un equipo de Dateline. Cuando los agentes entraron a la vivienda, Conradt se disparó y posteriormente murió.

La muerte de Bill Conradt provocó cuestionamientos sobre los métodos utilizados por To Catch a Predator y la participación del programa en las operaciones. Su familia demandó posteriormente a la cadena NBC y el litigio terminó mediante un acuerdo extrajudicial.

El programa continuó después de lo ocurrido y emitió su última entrega en 2007, por lo que la muerte del fiscal no provocó su cancelación inmediata.

La historia fue investigada por el periodista Luke Dittrich en el reportaje Tonight on Dateline This Man Will Die, publicado por Esquire en septiembre de 2007. Ese trabajo, centrado en la operación realizada en Murphy, Texas, sirvió posteriormente como una de las bases de Primetime.

Chris Hansen pidió que ‘Primetime’ fuera presentada como una película de ficción

Antes del estreno de Primetime, Chris Hansen recibió una invitación de la productora y distribuidora estadounidense A24 para ver la película en una proyección privada en sus oficinas. Sin embargo, decidió retirarse cuando le solicitaron firmar un acuerdo de confidencialidad.

El periodista también pidió que la cinta fuera presentada como una obra de ficción, pues aseguró que algunas situaciones que aparecen en la historia no ocurrieron en la vida real.

Para Robert Pattinson, interpretar a Hansen representa otra transformación dentro de una carrera que comenzó a adquirir notoriedad internacional como Cedric Diggory en Harry Potter y el cáliz de fuego y alcanzó fama mundial cuando dio vida a Edward Cullen en la saga Crepúsculo.

Después buscó papeles alejados de aquella franquicia en producciones como Good Time y The Lighthouse, antes de convertirse en Bruce Wayne en The Batman y protagonizar Mickey 17.

Curiosamente, Crepúsculo también aparece en la historia de cómo surgió Primetime. Oppenheim relató que Pattinson conoció To Catch a Predator alrededor de 2007, después de mudarse a Estados Unidos mientras trabajaba en Twilight.

Años después, ambos descubrieron que compartían interés por el programa y terminaron involucrados en el proyecto.

Pattinson está acompañado por Merritt Wever, Skyler Gisondo, Phoebe Bridgers, Matthew Maher y Bokeem Woodbine, mientras que Alex Winter interpreta a Bill Conradt, el fiscal de Texas.

Primetime marca además el debut de Lance Oppenheim como director de un largometraje narrativo, después de desarrollar su carrera principalmente en documentales.