¿Qué fue del elenco de ‘Crepúsculo’? Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner después de la saga

La saga de 'Crepúsculo', con Taylor Lautner, Kristen Stewart y Robert Pattinson como protagonistas, cumplió 17 años en 2025.

Hace casi dos décadas, la saga de Crepúsculo irrumpió en la cultura popular con una fuerza inusual. Estrenada en noviembre de 2008, la primera película convirtió a Robert Pattinson, Kristen Stewart y Taylor Lautner de jóvenes promesas en figuras globales prácticamente de la noche a la mañana.

La producción adaptada de la novela homónima de Stephenie Meyer no solo superó los 400 millones de dólares en taquilla global con su primera película, también impulsó la fama de los protagonistas.

En medio de la celebración global de su aniversario 17, surge la pregunta: ¿qué fue del elenco de Crepúsculo después de dejar Forks? Algunos se alejaron del cine de Hollywood, otros no tanto, y sus vidas son considerablemente diferentes entre sí.

La saga de 'Crepúsculo', protagonizada por Kristen Stewart y Robert Pattinson, cumplió 17 años. (Foto: Netflix)

El legado de ‘Crepúsculo’ y el fenómeno global

Crepúsculo no solo fue rentable, también un fenómeno que generó devoción masiva y debates intensos entre audiencias de todo el mundo, sobre todo de adolescentes ‘enamoradas’ de los protagonistas.

La franquicia de Hollywood, compuesta por cinco películas entre 2008 y 2012, consolidó a sus protagonistas como figuras mediáticas ineludibles en esa época. Sin embargo, la fama generada por interpretar a Edward Cullen, Bella Swan y Jacob Black también implicó desafíos en términos de encasillamiento profesional.

Al concluir la saga, cada uno de estos actores tomó caminos muy distintos para definir una identidad artística y personal fuera del universo Twilight.

‘Crepúsculo’ es una de las franquicias de cine más populares en los últimos años. (Foto: Shutterstock)

Robert Pattinson: de vampiro adolescente a superhéroe global

Después de su papel como ‘Edward Cullen’, Robert Pattinson enfrentó el desafío de desligarse del estereotipo de galán de película juvenil. La estrategia del actor fue incursionar en roles que pusieran a prueba su rango actoral, principalmente en cine independiente y de autor.

Trabajó con directores de referencia como David Cronenberg en Cosmopolis (2012) y Maps to the Stars (2014), así como con los hermanos Safdie en Good Time (2017), película que recibió elogios de la crítica por su intensidad y complejidad.

Estos proyectos consolidaron su reputación como intérprete dispuesto a explorar papeles desafiantes y alejados de la imagen romántica que tenía en Twilight.

Su carrera continuó con títulos notables como el thriller en blanco y negro The Lighthouse (2019) con Willem Dafoe, y Tenet (2020), bajo la dirección de Christopher Nolan, donde regresó al cine de mayor presupuesto. El punto culminante hasta la fecha fue su interpretación de Bruce Wayne en The Batman (2022), una película que superó los 770 millones de dólares en taquilla mundial, consolidándolo como un actor capaz de liderar proyectos de gran escala.

Robert Pattinson encarnó a Batman en 2022. (Shutterstock)

Vida personal de Robert Pattinson después de ‘Twilight’

En cuanto a su vida personal, Pattinson mantiene un perfil relativamente discreto. Tras su mediático romance con Kristen Stewart durante la filmación de Crepúsculo, el actor inició una relación estable con la actriz y cantante Suki Waterhouse en 2018.

La pareja se comprometió a finales de 2023 y en marzo de 2024 dieron la bienvenida a su primer hijo, un hito que marcó una nueva etapa en su vida fuera de los reflectores constantes del fenómeno Twilight.

Kristen Stewart: consolidación crítica y exploración de nuevos roles

Para la actriz Kristen Stewart, quien interpretó a Bella Swan, la transición post-Crepúsculo también implicó una búsqueda por roles que expandieran su perfil. Participó en producciones comerciales como Snow White and the Huntsman (2012) y Charlie’s Angels (2019), pero fue su incursión en el cine independiente la que atrajo la atención de la crítica.

Su colaboración con el cine francés resultó particularmente significativa: con su papel en Clouds of Sils Maria (2014), Stewart se convirtió en la primera actriz estadounidense en recibir un Premio César, equivalente al Óscar en Francia.

El punto más alto de su consagración artística llegó con la cinta dirigida por Pablo Larraín, Spencer (2021), en la que interpretó a la Princesa Diana de Gales. Esta actuación le valió su primera nominación al Premio de la Academia y consolidó su reputación más allá del género de cine juvenil.

En 2025, Stewart añadió una nueva faceta a su carrera al debutar como directora con The Chronology of Water, marcando su evolución creativa más allá de la actuación.

Vida personal de Kristen Stewart

En el plano personal, la actriz es abierta respecto a su identidad y relaciones. Stewart anunció su compromiso con la guionista Dylan Meyer en noviembre de 2021, y en abril de 2025 concretó su matrimonio, consolidándose como una figura visible dentro de la comunidad LGTBIQ+.

Taylor Lautner: la búsqueda de un rumbo después de Jacob Black

El caso de Taylor Lautner, conocido por encarnar a Jacob Black, difiere notablemente de sus compañeros. Durante el auge de Crepúsculo, fue un símbolo generacional por su transformación física para adaptar el personaje a una versión más cercana a la novela.

Sin embargo, tras el cierre de la saga, su camino en la industria cinematográfica no alcanzó la proyección que muchos pronosticaban en ese momento.

Lautner protagonizó cintas como Abduction (2011) y participó en producciones como Grown Ups 2 (2013), The Ridiculous 6 (2015) y la serie Cuckoo, pero ninguna de estas logró un impacto crítico o comercial destacado.

Su presencia en el cine se fue diluyendo con el tiempo, y sus papeles protagónicos se redujeron, lo que llevó a que Lautner se concentrara en roles secundarios y proyectos variados sin el mismo nivel de visibilidad de antes.

Vida personal de Taylor Lautner

Lautner contrajo matrimonio con Taylor Dome en noviembre de 2022, y en 2023 ambos lanzaron conjuntamente el podcast The Squeeze, centrado en temas de salud mental y bienestar, un proyecto que refleja un enfoque diferente al estrictamente actoral de su carrera.

Más allá del trío central: otros caminos del elenco de ‘Crepúsculo’

El fenómeno de Crepúsculo tuvo un reparto amplio que extendió su influencia mucho más allá de Edward, Bella y Jacob. Algunos actores aprovecharon la plataforma para consolidar carreras sólidas, mientras que otros exploraron nuevas áreas profesionales.

Anna Kendrick (Jessica Stanley) ya tenía trayectoria antes de Twilight y desde entonces ha reforzado su presencia en Hollywood, incluyendo una nominación al Oscar por Up in the Air (2009) y papeles en éxitos como la trilogía Pitch Perfect .

y desde entonces ha reforzado su presencia en Hollywood, incluyendo una nominación al Oscar por (2009) y papeles en éxitos como la trilogía . Nikki Reed (Rosalie Hale) se casó con el actor Ian Somerhalder en 2015 y tiene dos hijos.

(Rosalie Hale) se casó con el actor Ian Somerhalder en 2015 y tiene dos hijos. Ashley Greene (Alice Cullen) lanzó en 2022 el podcast The Twilight Effect , donde comparte anécdotas del rodaje con otros miembros del elenco.

(Alice Cullen) lanzó en 2022 el podcast , donde comparte anécdotas del rodaje con otros miembros del elenco. Christian Serratos (Angela Weber) continuó en la actuación, destacando su participación en The Walking Dead .

(Angela Weber) continuó en la actuación, destacando su participación en . Kellan Lutz (Emmett Cullen) y Jackson Rathbone (Jasper Hale) siguieron activos en cine y televisión, aunque sin replicar el impacto masivo de Crepúsculo.

Con información de EFE y AP.