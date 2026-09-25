U2 ya conoce México: La historia del Salón Los Ángeles, donde la banda grabó su sencillo ‘Silencio’

El videoclip de 'Silenico' de U2 en el Salón Los Ángeles forma parte del nuevo álbum titulado Carnaval De Luz. (Fotografía. Cuartoscuro)

“Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México”, dice el lema de uno de los salones de baile más populares de la CDMX. Hoy, U2 ya puede decir que conoce ambos: la banda irlandesa eligió el histórico recinto de la colonia Guerrero para grabar el videoclip de ‘Silencio’, uno de sus nuevos sencillos.

Las imágenes fueron grabadas durante la visita que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. realizaron a la Ciudad de México en mayo de 2026. Desde entonces se sabía que U2 había filmado dentro del Salón Los Ángeles, pero las tomas no aparecieron en el videoclip de ‘Street of Dreams’, proyecto con el que inicialmente se relacionó el rodaje.

Cuatro meses después se conoció el resultado. El pasado 24 de septiembre, U2 estrenó ‘Silencio’ acompañado de un videoclip que muestra a la banda tocando en el histórico Salón Los Ángeles, donde el danzón y los pachucos forman parte de una tradición que se mantiene viva desde hace 89 años y que atrajo a músicos, actores, escritores y artistas ligados a la historia cultural de México.

Bono y demás integrantes de U2 hicieron grabaciones en la CDMX a inicios de mayo. (Fotografía. Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Cómo llegó U2 al Salón Los Ángeles para grabar ‘Silencio’?

La visita de U2 a México comenzó a llamar la atención de sus seguidores el pasado 12 de mayo, cuando la banda realizó una filmación en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la CDMX, como parte de las grabaciones de ‘Street of Dreams’, primer sencillo de su nuevo álbum, Carnaval De Luz.

Un día después, los integrantes de la agrupación continuaron con las grabaciones y llegaron al Salón Los Ángeles, ubicado en Lerdo 206, colonia Guerrero. Dentro del recinto interpretaron varias veces ‘Street of Dreams’, pero también tocaron una canción que todavía era desconocida para el público.

El misterio terminó con el estreno de ‘Silencio’. En el videoclip, dirigido por Cliqua, dúo integrado por Pasqual Gutiérrez y Raúl ‘RJ’ Sanchez, U2 toca dentro del Salón Los Ángeles mientras las imágenes recorren distintos espacios del recinto.

La banda comparte escena con pachucos que habitualmente acuden a bailar al lugar y trabajadores que acomodan las sillas, mientras Bono aparece con un sombrero norteño y las luces y la característica bola de espejos giratoria acompañan el ritmo de la melodía.

La bodega de camiones que se convirtió en el Salón Los Ángeles

Mucho antes de la llegada de Bono y compañía, el lugar donde actualmente se encuentra el Salón Los Ángeles tenía una función completamente diferente. El inmueble era utilizado como bodega para guardar camiones y costales de carbón, hasta que Miguel Nieto Alcántara decidió transformarlo en un espacio para el baile.

De acuerdo con la historia publicada por el propio establecimiento, el Salón Los Ángeles abrió sus puertas el 2 de agosto de 1937. Su primer baile estuvo amenizado por la Danzonera de Toto y la Orquesta de Luis Arcaraz.

Su nombre tampoco surgió por casualidad. A unas calles se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, un templo estrechamente relacionado con la historia del barrio y que terminó por darle identidad al nuevo salón.

Con el paso de los años, su pista se convirtió en punto de encuentro para quienes buscaban bailar danzón, mambo, chachachá, bolero, salsa, cumbia y son cubano. El recinto vivió algunos de sus años de mayor popularidad durante las décadas de 1950 y 1960, cuando los grandes salones formaban parte fundamental de la vida nocturna de la ciudad.

De esa relación con la capital nació una frase que terminó por trascender al propio establecimiento: “Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México”. El lema acompañó al recinto mientras otros grandes espacios dedicados al baile desaparecieron.

Salón Los Ángeles Actores, escritores, pintores y demás han sido parte de los 90 años de historia del Salón Los Ángeles (Fotografía. Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

¿Qué famosos han visitado el Salón Los Ángeles?

U2 está lejos de ser el primer nombre reconocido que cruza las puertas del recinto. Entre las personalidades relacionadas con su historia se encuentran Mario Moreno ‘Cantinflas’ y Adalberto Martínez ‘Resortes’, dos figuras estrechamente vinculadas con el baile y la época de oro del cine mexicano.

Por su pista también pasaron Frida Kahlo, Diego Rivera y Silvia Pinal, mientras que el lugar recibió a escritores como Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y José Saramago.

Músicos y agrupaciones también forman parte de su historia, entre ellos Pérez Prado, la Sonora Santanera y la Orquesta de Luis Arcaraz, cuyos ritmos sonaron en una pista que trascendió en distintas generaciones.

La música y los bailes en el Salón Los Ángeles han trascendido por generaciones. (Fotografía. Cuartoscuro) (Juan Pablo Zamora Pérez)

El Salón Los Ángeles también encontró un lugar frente a las cámaras. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el recinto apareció en más de 20 películas, entre ellas ¡Esquina, bajan! y Tívoli. Años después, agrupaciones como Fobia y Panteón Rococó aprovecharon sus instalaciones para realizar videoclips.

Ahora, casi 90 años después de su primer baile, U2 agregó ‘Silencio’ a la historia audiovisual del Salón Los Ángeles, un espacio de la colonia Guerrero que pasó de albergar camiones y costales de carbón a convertirse en uno de los salones de baile más emblemáticos de la CDMX.