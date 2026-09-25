El péndulo cambiario y la ‘resaca’ del peso

En las últimas tres semanas se registró un entorno externo muy adverso caracterizado por una mayor aversión al riesgo, lo que estuvo directamente asociado a la sensibilidad respecto a la evolución de la situación en Medio Oriente y a los cambios en las expectativas sobre la postura de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Esto último, luego de que, en su reunión de mediados de septiembre, la Fed aumentó en un cuarto de punto el rango objetivo para la tasa de fondos federales a un nivel de entre 3.75 y 4.0 por ciento, y anticipó el menos un alza adicional en 2026.

Los incrementos en los precios de los energéticos, principalmente petróleo ante la continuación del conflicto en Medio Oriente, están intensificando las preocupaciones por una inflación persistente en la economía estadounidense.

De por sí, la inflación se ubica por encima del objetivo de inflación del banco central de ese país.

En ese contexto, los mercados de futuros ya descuentan por completo al menos tres alzas de tasas de la Fed entre lo que resta de 2026 y el próximo año destinadas a frenar la inflación.

Además, las tasas de interés de los bonos gubernamentales en Estados Unidos registran incrementos que las han impulsado al nivel más alto en dos décadas.

En consecuencia, el dólar estadounidense, que había mostrado debilidad, recuperó terreno frente a todas las principales monedas.

Todo lo anterior dio como resultado un aumento en la volatilidad del peso mexicano y una depreciación de 4.9 por ciento frente al dólar entre el 4 de septiembre pasado y el jueves de esta semana.

La moneda nacional pasó de 16.89 a 17.71 pesos por dólar en el periodo que se menciona, con lo que el tipo de cambio escaló a la cotización más elevada desde principios de abril pasado.

Este viernes 25 de septiembre no pudo acortar pérdidas y cerró la semana prácticamente en 17.71 pesos.

La cotización del peso frente al dólar de 16.89 del 4 de septiembre se posicionó como la más baja desde mayo de 2024.

Lo que recientemente terminó por presionar al peso fue la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), anunciada este jueves 24 de septiembre, en la que la tasa de referencia se mantuvo sin cambios en 6.50 por ciento.

No fue la decisión en sí, sino el comunicado sobre el anuncio de política monetaria, donde el banco central mexicano toma distancia de la Fed.

“Dado que las condiciones macroeconómicas en México son distintas a las de Estados Unidos, la política monetaria no tendría que reaccionar de manera mecánica ante los ajustes previstos a la tasa de fondos federales”, señala el comunicado.

Ese fue uno de los dos principales cambios en la guía prospectiva dentro del comunicado de Banxico, que deja ver que no tiene la intención de anunciar incrementos en su tasa de referencia.

El otro cambio, igualmente importante por reflejar la flexibilidad que el entorno amerita, es la eliminación de la frase de que, hacia adelante, “la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual”, contenida en los comunicados de las tres decisiones anteriores a la de esta semana.

Ahora la Junta “tomará sus decisiones considerando la continuación del proceso desinflacionario y el comportamiento esperado de sus determinantes, incluyendo el traspaso del tipo de cambio a los precios del consumidor, las condiciones de holgura y las expectativas de inflación”.

Al desmarcarse Banxico de la Fed, el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos se mantendrá en niveles mínimos, restando atractivo a las inversiones en activos denominados en pesos.

En esta coyuntura de volatilidad e incertidumbre, mantener un diferencial de tasas entre pesos y dólares adecuado será clave para acotar la depreciación del tipo de cambio.

La pregunta es si la depreciación del peso se consolida como el principal riesgo de traspaso a la inflación al consumidor en México.

Si bien la magnitud del ajuste cuenta, es importante no perder de vista que la cotización del tipo de cambio inició el año en 18 pesos.

Aunque en los últimos días se registró una depreciación de la moneda nacional de casi 5 por ciento, su cotización frente al dólar aún está por debajo de los 18 pesos.

Para que hubiera un traspaso del choque cambiario a los precios, la cotización del dólar primeramente tendría que llegar a 18 pesos, lo que todavía está por verse.