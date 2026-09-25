Sorry, peso: Dólar tiene su mejor semana desde marzo

Al cierre de la última semana de septiembre, el dólar tuvo su mejor cierre desde marzo.

El dólar cerró su mejor racha de dos semanas en seis meses, un fuerte repunte que, según los estrategas de Wall Street, podría mantener el respaldo de la divisa hasta fin de año.

Morgan Stanley ha abandonado su pronóstico, mantenido durante mucho tiempo, de que el dólar se debilitará en la segunda mitad del año, citando la ampliación de los diferenciales de tasas de interés y el sólido crecimiento económico de Estados Unidos.

“Nos equivocamos”, afirmaron los estrategas de divisas liderados por David Adams en una nota publicada el viernes. “Ahora pronosticamos que el dólar se mantendrá fuerte hasta finales de año y hasta 2027”.

En las últimas semanas, varios factores han favorecido al dólar, a pesar de que los enormes déficits gubernamentales, el riesgo político y un Tesoro intervencionista siguen ensombreciendo sus perspectivas a largo plazo. El giro hacia una postura más restrictiva de la Reserva Federal, el continuo auge de la inteligencia artificial y el aumento de las tensiones globales se han combinado para impulsar el atractivo del dólar.

El índice Bloomberg Dollar Spot ha ganado cerca de 2 por ciento en las últimas dos semanas, alcanzando su nivel más alto desde julio antes de retroceder ligeramente el viernes. Los operadores especulativos, que se vieron desprevenidos ante la subida de tipos de la Reserva Federal, también están reorientando sus posiciones a favor del dólar, mientras que las apuestas en el mercado de opciones apuntan a nuevas ganancias.

Esto se produjo cuando los sólidos datos económicos de Estados Unidos anunciaron nuevas subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal tras su primer alza en tres años e impulsaron los rendimientos de los bonos del Tesoro a nuevos máximos de varios años . Al mismo tiempo, el índice Nasdaq 100, con gran peso del sector tecnológico, alcanzó un récord y los precios del petróleo reanudaron su avance.

Se trata de un cambio con respecto a la narrativa que ha prevalecido en los últimos dos años, a medida que los aranceles globales impulsaron los llamados a la desdolarización, mientras que la deuda pública estadounidense se disparó hacia los 40 billones de dólares, dando lugar al llamado comercio de devaluación: un cambio hacia el oro u otros activos a medida que la laxa disciplina fiscal erosiona el valor del dinero y los bonos del gobierno.

«Estados Unidos sigue siendo el país con mayor crecimiento en inteligencia artificial, lidera la inversión en capital y los márgenes y las ganancias corporativas son buenos», afirmó Andreas Koenig, director global de divisas de Amundi. «Por lo tanto, esa dinámica se mantiene, lo cual es positivo para Estados Unidos. Además, el diferencial de tipos de interés es positivo, lo que favorece al dólar».

El índice del dólar ha subido 1.4 por ciento en lo que va de septiembre, tras las caídas de julio y agosto, justo cuando los rendimientos de los bonos del Tesoro en todos los plazos se acercaban o superaban el 5 por ciento. La estacionalidad ha influido, ya que la última semana completa de septiembre ha demostrado ser la de mayor fortaleza del dólar en la última década.

“Ahora vemos el riesgo de que la fortaleza del dólar continúe hasta fin de año”, dijo Alex Cohen, estratega del Bank of America.

Los gestores de activos y los agentes no comerciales triplicaron con creces su postura positiva sobre el dólar en el período que finalizó el 22 de septiembre, después de siete semanas de rebajar sus perspectivas alcistas, según mostraron los datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) publicados el viernes.

Así se ha fortalecido en dólar en 2026

El dólar se apreció incluso después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, aumentara en los últimos meses la recompra de bonos para controlar los costos de endeudamiento, al tiempo que apoyaba medidas para fortalecer la moneda japonesa. Ambas acciones se interpretaron como negativas para el dólar.

Para Daragh Maher, estratega sénior de divisas de HSBC, la “relación ambigua” entre los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar persistirá debido a los elevados déficits fiscales estadounidenses, lo que complica las perspectivas para la moneda. Koenig, de Amundi, coincide con esta opinión.

“No creemos que el dólar vaya a tener un éxito arrollador”, declaró Maher a Bloomberg TV el jueves. “Será una apreciación moderada del dólar”.

Según Maher, el aumento de los riesgos geopolíticos está contribuyendo a mejorar la confianza en el dólar, lo que ha reafirmado el atractivo del billete verde como valor refugio.