Peso registra su peor jornada en 6 meses y alcanza 17.5 unidades por dólar

El peso mexicano tuvo una de sus pérdidas más grandes en meses frente al dólar.

Una aversión al riesgo más marcada en los mercados financieros globales, sumado a la narrativa de que el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos podría seguir reduciéndose, así como la fortaleza del dólar y el repunte en el rendimiento de los bonos del Tesoro , llevaron al peso mexicano a registrar su mayor pérdida en seis meses.

La expectativa apunta a que el Banco de México (Banxico) mantendrá en 6.5 por ciento la tasa de interés de referencia, con lo que seguirá en mínimos el diferencial de tasas de interés con la tasa de los fondos federales de EU, tema que afecta al Carry Trade .

Lo anterior llevó al tipo de cambio a su nivel más alto desde finales de julio, en 17.5112 pesos por dólar , lo que representó una depreciación de 1.3 por ciento, la más significativa desde el tres de marzo, según las cifras de Banxico. Tras el cierre, en operaciones electrónicas, la divisa mexicana extendía sus pérdidas y cotizaba en 17.55 unidades.

En tanto, el billete verde avanzó 0.50 por ciento, hacia los 101.11 enteros, su mayor nivel desde julio pasado, según el índice dólar DXY, que se encarga de medir la fortaleza de la moneda norteamericana frente una cesta conformada por seis países desarrollados.

Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group, explicó que la presión sobre el peso estuvo guiada por el comportamiento del dólar a nivel global, luego de que los datos del PMI de S&P en Estados Unidos superaran las previsiones y desencadenaran un disparo en los rendimientos del bono del Tesoro, acompañados por la retórica marcadamente restrictiva de Michael Barr, gobernador de la Fed, sobre nuevas subidas de tasas.

James Salazar, subdirector de análisis económico en Kapital Grupo Financiero, detalló que la presión adicional observada en el peso mexicano derivó de los temores de que puedan incrementarse aún más las presiones inflacionarias y con ello el actuar de la Fed.

“En términos generales, la política monetaria que está implementando la Fed es lo que está justificando los movimientos recientes en el mercado cambiario mexicano”, dijo.

Estimó que el peso podría alcanzar un rango de 17.75, 17.80, pero la presión de hoy fue con bajo volumen de operación, de tal manera que lo más probable es que en los siguientes días el peso recupere algo de terreno.

(El Financiero)

Repuntan los bonos estadounidenses

La influencia sobre la narrativa de que la Fed deberá adoptar una postura más hawkish hacia adelante para enfrentar las presiones inflacionarias, impactó también al mercado de renta fija donde las tasas de los bonos del Tesoro alcanzaron niveles no vistos desde el 2007.

“El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años reaccionó al PMI de EU y se disparó por encima del 5 por ciento, incluso superando el 5.1 por ciento”, señalaron Padhraic Garvey, y Michiel Tukker, de ING.

Destacaron que la probabilidad de una alza de tasas por parte de la Fed en octubre ronda 70 por ciento. “Parece que los bonos del Tesoro han decidido que ya basta de especular por debajo del 5 por ciento para el rendimiento del bono a 10 años; mejor disparemos por encima, que es donde deberíamos estar”, apuntaron.

Petróleo, al alza

En el mercado petrolero se interrumpió la racha de cinco jornadas a la baja, después de que se informó que el presidente Donald Trump se está preparando para prohibir las exportaciones de diésel durante 90 días, lo que generaría mayores presiones dentro del mercado energético.

El Brent subió 3.9 por ciento a 103.08 dólares el barril, seguido por la Mezcla Mexicana, con 2.32 por ciento, en los 97.66 billetes verdes el barril, mientras que el WTI subió 1.8 por ciento, a 92.16 dólares.

Ante este entorno, los mercados accionarios registraron una jornada negativa; en Wall Street las caídas estuvieron encabezadas por el Nasdaq, con 1.13 por ciento, seguido del S&P 500 y el Dow Jones, con 0.75 y 0.68 por ciento. En el mercado local los índices de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Bolsa Institucional de Valores retrocedieron 0.28 y 0.29 por ciento.