‘La venganza del superpeso’: ¿Cómo cerrará el tipo de cambio este año y en 2027? Estos son los pronósticos

El peso mexicano llegó a su mejor nivel frente al dólar desde junio de 2024.

¿El ‘superpeso’ volvió para quedarse? El tipo de cambio cerró este miércoles 19 de agosto en 16.94 pesos por dólar, en uno de sus niveles más bajos desde 2024 y una apreciación del 0.70 por ciento, pero, ¿aguantará el ritmo la moneda mexicana?

Un análisis de Banco Base advierte que hay dos razones por las que el peso rompió el piso de las 17 unidades por dólar y volvió a uno de sus mejores niveles en años; sin embargo, también destacó importantes riesgos que podrían debilitar a la moneda.

¿Cuánto costará el dólar al cierre de año y en 2027?

Luego del desempeño del peso frente al dólar que llevó el tipo de cambio a niveles no vistos desde el 3 de junio de 2024, Banco base prevé que el tipo de cambio cierre este año en 17.29 unidades por dólar.

La expectativa de la institución mejoró 53 centavos respecto al pronóstico anterior de 17.82 pesos por billete verde.

Para 2027, se prevé que el tipo de cambio cierre en 17.84 pesos por dólar, debajo de los 18.31 pesos del anterior pronóstico.

¿Por qué el dólar bajó de precio? Factores de la apreciación del peso

De acuerdo con la perspectiva del tipo de cambio de Banco Base, son dos factores los que provocaron el fortalecimiento del peso frente al dólar, aunque estos serán temporales.

El primero es el incremento de las operaciones de carry trade que favorecen al peso mexicano.

El carry trade “consiste en tomar préstamos con una moneda con la tasa de interés baja e invertir esos recursos en activos denominados en monedas con tasas de interés más altas”, de acuerdo con Investing.

Esto permite que los inversionistas tomen préstamos en dólares, con una tasa de interés estadounidense de entre 3.50 y 3.75 por ciento, para invertirlo en activos en México, donde la tasa de interés es de 6.50 por ciento.

Dicha diferencia de tasas es la ganancia de los inversionistas, además de que mantiene alto el flujo de dólares en México.

El peso mexicano se ha beneficiado últimamente del carry trade debido a la caída del yen japonés y la cautela del Banco de Japón para subir su tasa de interés.

“La expectativa de un yen débil y de que el Banco de Japón será cauteloso para subir su tasa de interés, refuerzan el atractivo de asumir posturas de carry trade a favor del peso mexicano y además elevan la especulación a favor del peso”, explicó Banco Base.

El segundo factor es la debilidad del dólar, debido a la desaceleración de la inflación y la incertidumbre provocada por la guerra contra Irán y la volatilidad en los precios de los energéticos como la gasolina estadounidense.

El peso mexicano se beneficia de estos factores debido a que Estados Unidos no prevé subir su tasa de interés, lo que da ventaja para el carry trade.

¿Por qué el precio del dólar volverá a subir a 17 pesos?

Aunque el peso se ha beneficiado del debilitamiento del yen y el dólar, se prevé una depreciación rumbo a fin de año, a la espera de que tanto la Reserva Federal (Fed) como el Banco de Japón suban sus tasas de interés y que el Banco de México realice recortes, lo que le quitará el atractivo para el carry trade.

Además, existen otros factores que afectarían al peso mexicano, entre ellas: