EU ‘castiga’ a la fresa mexica y le impone cuota de 5.28% por ‘dumping’: ‘No hay bases’, responde México

México rechaza determinación de EU sobre la fresa mexicana y cuestiona tarifa. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

El Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC) determinó preliminarmente que los exportadores mexicanos incurren en prácticas de dumping en los envíos de fresa durante la temporada invernal.

La autoridad estadounidense estimó márgenes de dumping de entre 3.37 y 5.28 por ciento, según la empresa, mientras que para la mayoría de los exportadores mexicanos calculó un margen promedio de 4.83 por ciento.

El Gobierno de México cuestionó los fundamentos de la resolución, al considerar que el DOC aplicó de manera arbitraria los conceptos de “fresa de invierno” y de un supuesto mercado regional en Estados Unidos, pese a que ambos fueron descartados de manera preliminar por la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (ITC).

El caso comenzó el 31 de diciembre de 2025, cuando productores de Florida solicitaron al DOC y a la ITC imponer derechos antidumping a las importaciones de fresa mexicana, bajo el argumento de que las frutas comercializadas durante el invierno constituían un producto diferenciado y que existía un mercado regional en determinados estados del este estadounidense.

Sin embargo, en marzo de 2026, la ITC concluyó preliminarmente que no había elementos para considerar a las llamadas “fresas de invierno” como un producto distinto de las fresas en general. También determinó que no existían bases para reconocer un mercado regional, sino que el producto debía analizarse dentro de un mercado nacional.

Pese a ello, el DOC mantuvo ambos conceptos en su determinación preliminar, lo que, de acuerdo con el Gobierno mexicano, altera la naturaleza de la investigación antidumping.

La Secretaría de Economía advirtió que los supuestos utilizados por la autoridad estadounidense no son consistentes con el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial de Comercio (OMC), ni con diversas disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Riesgo para pequeños productores

Casi 5 mil productores participan en el cultivo de fresa y 97 por ciento cuenta con superficies de 10 hectáreas o menos, por lo que la imposición de cuotas antidumping podría tener un impacto particularmente fuerte entre pequeños y medianos productores.

La cadena productiva genera, además, alrededor de 151 mil empleos entre trabajadores permanentes y temporales.

Durante 2025, México exportó a Estados Unidos 263 mil toneladas de fresa, con un valor aproximado de mil millones de dólares, lo que coloca al mercado estadounidense como un destino fundamental para la producción nacional.

El Gobierno mexicano señaló que dará seguimiento, junto con productores y exportadores, a las siguientes etapas del procedimiento hasta que la ITC emita la resolución final, prevista para principios de 2027.

La preocupación de México no se limita al impacto inmediato sobre la fresa, pues la determinación del DOC podría sentar un precedente para que otros productores estadounidenses impulsen investigaciones similares contra las exportaciones hortofrutícolas mexicanas.